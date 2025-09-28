Свят

"Буалой" връхлита Виетнам - четвърт милион бягат от мощен тайфун

Заради тайфуна са мобилизирани близо 117 000 войници

28 септември 2025, 12:14
Източник: iStock/Getty Images

В иетнамските власти планират да евакуира над 250 000 души днес преди пристигането на тайфуна "Буалой", който се очаква да връхлети централните части на страната - район , известен с производството си на стомана, предаде Франс прес.

Според националната метеорологична служба ураганът "Буалой" - десетият, достигащ Виетнам тази година, в момента се движи над морето, придружен от ветрове със скорост 130 км/ч. Очаква се той да достигне сушата към 19:00 ч. местно време (12:00 ч. по Гринуич.).

Град Дананг, най-големият в Централен Виетнам, планира да евакуира над 210 000 жители, съобщават държавни медии. Повече от 32 000 жители на крайбрежния град Хюе и над 15 000 жители на Ха Тин също ще трябва да се евакуират.

Мощна буря удари Филипините, броят на жертвите расте

Заради тайфуна са мобилизирани близо 117 000 войници. Четири национални летища са затворени, а всички риболовни кораби по пътя на "Буалой" бяха приканени да се върнат в пристанищата. 

Очаква се тайфунът да връхлети тази вечер сушата с ветрове от около 133 км/ч., съобщи на сайта си Виетнамският национален център за хидрометеорологични прогнози.

"Това е бързо придвижваща се буря с много висока интензивност и засягаща голяма площ, способна да причини различни природни явления и бедствия като силни ветрове, проливни дъждове, наводнения, свлачища и крайбрежни наводнения", каза директорът на центъра Май Ван Хием, цитиран от държавните медии.

Страшно бедствие с жертви в Румъния, готвят се за ново

Преди да се насочи към Виетнам, "Буалой" премина над Филипините, където взе 11 жертви.

Над 100 души са загинали или изчезнали във Виетнам в резултат на природни бедствия през първите седем месеца на 2025 г., сочат данните на виетнамското министерство на земеделието. Икономическите загуби се изчисляват на 21 милиона долара.

Виетнам претърпя щети за 3,3 милиарда долара през септември миналата година заради тайфуна "Яги", който помете северната част на страната и причини смъртта на няколкостотин души, припомня АФП.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Виетнам Тайфун Буалой Евакуация Природни бедствия Наводнения Свлачища Човешки жертви Икономически щети Централен Виетнам Метеорологични прогнози
