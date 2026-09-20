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Тръмп: Хутите няма да воюват със САЩ

Американският президент заяви пред „Фокс нюз“, че Вашингтон поддържа постоянна връзка с подкрепяната от Техеран групировка, докато Саудитска Арабия е подложена на масиран ракетен обстрел

20 септември 2026, 17:45
Тръмп: Хутите няма да воюват със САЩ
Източник: БГНЕС/EPA

П резидентът Доналд Тръмп заяви, че йеменските хути са се съгласили да не нападат Съединените щати, въпреки че подкрепяната от Иран групировка засилва военните си действия срещу американския съюзник Саудитска Арабия, съобщи „Фокс нюз“.

Кореспондентът на телевизията Трей Йингст, който често разговаря с Тръмп, цитира президента да казва, че Вашингтон „поддържа постоянна връзка с хутите и те са се съгласили да не воюват със Съединените щати“.

Тръмп и преди е заявявал, че хутите се въздържат от нападения срещу американските сили в региона.

„Хутите ни се обадиха и не искат да воюват с нас. Не искат да предприемаме действия срещу тях“, каза той при посещението си в Ирландия на 12 септември.

Последното изявление пред „Фокс нюз“ идва в момент, когато близкият съюзник на Вашингтон Саудитска Арабия е под нарастващ натиск. В събота ракета беше насочена към столицата Рияд.

Хутите предприеха и бърза офанзива в Йемен, като завзеха обширни територии от международно признатото правителство, подкрепяно от Саудитска Арабия.

„Фокс нюз“ съобщи още, че Тръмп е в процес на вземане на решение относно Иран. На 28 февруари американските и израелските сили започнаха мащабна въздушна кампания срещу страната, последвана от противостояние, което продължава вече почти седем месеца.

По думите на Йингст Тръмп му е заявил: „В не толкова далечно бъдеще ще се случат големи неща. Иранците трябва да се държат прилично, а президентът решава дали да взриви страната им“.

Източник: БГНЕС    
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