П исателят Салман Рушди изгуби зрението на едното си око и способността да движи едната си ръка след нападението на сцената на литературно събитие в Западен Ню Йорк през август, съобщи литературният му агент, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

