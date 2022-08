Разкриха подробности за нападението срещу писателя Салман Рушди

П исателят Салман Рушди вероятно ще загуби окото си. Той е и с прекъснати нерви на ръката и с поражения по черния дроб вследствие на нападението с нож вчера. Това съобщи импресариото му Андрю Уайли, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че Рушди е поставен на апаратно дишане.

"Новините не са добри. Салман вероятно ще загуби едното си око; нервите на ръката му са прекъснати; прободен е бил и черният му дроб, който също е увреден", заяви Уайли.

Междувременно полицията в щата Ню Йорк идентифицира самоличността на заподозрения за нападението срещу писателя Салман Рушди като 24-годишен мъж от Ню Джърси, предаде Ройтерс.

На брифинг за медиите бе съобщено, че той се казва Хади Матар и е разполагал с пропуск за събитието, на което беше нападнат Рушди. Предполага се, че е действал сам, но въпреки това ще бъдат направени допълнителни проверки, за да е сигурно, че няма съучастници.

От местопрестъплението е иззета раница, полицията е поискала и поредица заповеди за претърсване.

Органите на реда посочиха, че хора от публиката в залата са повалили заподозрения на земята, след което той е бил задържан от полицията.

Репортерът Джошуа Гудман, който е кореспондент на Асошиейтед прес за Латинска Америка и живее в Маями, присъствал на лекцията на Салман Рушди вчера, когато писателят бил нападнат и намушкан с нож на подиума.

Журналистът, оборудван само с мобилния си телефон, казал чао на съпругата си и я помолил да вземе децата им, преди да отиде на работа. Той издиктувал думи и направил снимки и видеозапис, с помощта на които светът узна, че някой се е опитал да изпълни издаденото на държавно ниво религиозно предписание за смъртта на Рушди, чиято книга от 1988 г. "Сатанински строфи" е смятана за богохулна от много мюсюлмани.

"Не можех да повярвам какво се случва, само така мога да го опиша", каза Гудман. "Това беше последното място на света, на което очакваш да се случи подобно нещо."

Институтът е на над един век и се намира на повече от час от най-близкия голям град Бъфало, щата Ню Йорк. Комплексът на института е с възможностите, които предоставя за уединение през лятото за духовни размисли или за образователни цели като летни лагери. Гудман е един от общо 13 души, дошли със семействата си и наели къщи на територията на комплекса за седмица. Той оставил компютъра си и игнорирал имейлите си, а в четвъртък вечер със семейството му се любували на пълнолунието над езерото Шътокуа.

Беседата с Рушди, рекламирана като лекция с фокус върху темата за важността на това преследваните писатели да имат място за работа, била обявена като един от акцентите в тазседмичната програма на института. Гудман дошъл в открития амфитеатър малко преди началото на събитието.

Заплахите срещу Рушди - за чиято глава е обявена награда от 3 милиона долара и който прекарва години наред, укривайки се - не са забравени. Някои от зрителите дори се шегуват нервно, че не искат да са на първия ред. Но на това място, където много от семействата дори не заключват вратите си нощно време, мерките за сигурност почти изцяло липсват, каза Гудман.

Рушди седнал и тъкмо бил представен, когато нападателят се качил на подиума и го атакувал. От мястото, където бил, Гудман не можел да види със сигурност дали бият, или намушкват Рушди с нож, докато не видял кръвта.

"Беше миг на ужас", каза той. "Никой от публиката не можеше да повярва какво се случва."

Когато на мястото нахлул полицай с полицейско куче и се затичал към подиума, Гудман разбрал какво става и превключил на репортерски режим. Бързо изпратил имейл до няколко от редакторите си в Асошиейтед прес за случващото се и самият той тръгнал към подиума.

