Нападател намушка писателя Салман Рушди в Ню Йорк

С алман Рушди бе атакуван днес в началото на негова лекция, в американския град Шътокуа, в западната част на щата Ню Йорк, предаде БТА.

Нападателят се качил на сцената в института "Шътокуа" и започнал да мушка с нож Рушди, докато писателят бил представян на аудиторията, разказа репортер на "Асошиейтед прес", присъствал на място.

Рушди паднал на пода. За момента не е ясно в какво състояние е той. Нападателят е заловен.

Книгата на родения в Индия писател "Сатанински строфи" е забранена от 1988 г. в Иран, тъй като е смятана за богохулна. Година по-късно основателят на Ислямската република аятолах Рухола Хомейни издаде фетва, осъждаща Салман Рушди на смърт. Иран освен това предложи награда от над 3 милиона долара за онзи, който убие писателя.

Ислямската република отдавна се дистанцира от фетвата на Хомейни, вече покойник, но настроенията против Рушди се запазват. През 2012 г. иранска полуофициална религиозна фондация повиши наградата за главата на Рушди от 2,8 милиона долара на 3,3 милиона долара.

