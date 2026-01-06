Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Ч естите смени на облеклото на Николас Мадуро след пристигането му в Съединените щати привлякоха вниманието на интернет потребителите, пише Newsweek .

След като беше заловен и транспортиран в САЩ през уикенда, сваленият от власт венецуелски лидер бе заснет с различни спортни екипи, включително с качулки и суитшърти от известен спортен бранд. Засега не е ясно откъде са дошли дрехите и дали са били осигурени от Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ).

Deposed Venezuela leader Nicolás Maduro has been pictured in multiple outfits since his capture by the U.S. over the weekend. https://t.co/RAumaVOJ5p — Newsweek (@Newsweek) January 6, 2026

Защо това е важно

Срещу Мадуро са повдигнати обвинения за "нарко-тероризъм". Министерството на правосъдието определя "нарко-тероризма" като случаи, при които трафиканти, терористи и бунтовнически групи използват средства, получени от търговия с наркотици, за да оказват военен, политически и икономически натиск върху държавите, в които действат.

В понеделник Мадуро се призна за невинен в съда.

Той бе обвинен за първи път в заговор за "нарко-тероризъм" от прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк през март 2020 г. Документи, разсекретени в събота, показват, че Мадуро сега е изправен пред ново обвинение от Министерството на правосъдието, според което е ръководил "корумпирано, нелегитимно правителство", финансирано чрез мащабна операция за трафик на наркотици, при която хиляди тонове кокаин са били вкарвани контрабандно в САЩ. Пълният списък с обвиненията срещу него е публично достъпен.

Вижте в нашата галерия : Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Какво се знае до момента

Снимки и видеоклипове на Мадуро след ареста му бързо се разпространиха в социалните мрежи, като акцентът падна върху необичаен детайл по време на прехвърлянето му от Каракас до Ню Йорк: постоянно променящия се гардероб.

След залавянето и транспортирането му в САЩ Мадуро е бил заснет няколко пъти с различни спортни облекла.

Адвокатите по наказателни дела често влияят върху избора на облекло на клиентите си. Бившият федерален прокурор Нийма Рахмани обаче заяви, че в случая със суитшъртите на популярни спортни марки това вероятно не е било така, тъй като адвокатът на Мадуро най-вероятно все още не е имал възможност да се срещне с него.

"Затворническото облекло силно предразполага срещу обвиняемия, затова всеки адвокат по наказателни дела иска клиентът му да бъде с цивилни дрехи, и то не какви да е", обясни Рахмани.

"Обикновено се избират неутрални цветове и пуловери".

По думите му обикновеното, непретенциозно облекло буди повече съчувствие у съдебните заседатели.

"Занапред всичко, което Мадуро ще носи, ще бъде одобрявано от неговия адвокат", добави той.

Първоначалните кадри показват Мадуро в сив спортен екип, а по-късно с различни якета и суитшърти, като най-голямо внимание привлече светлосиня блуза с логото на спортен бранд. Смяната на дрехите съвпадна и със значителна промяна в климатичните условия по време на екстрадицията му - от тропическия Каракас, където температурите са около 27 градуса по Целзий, до Ню Йорк, където зимните температури падат до около минус 5 градуса.

Освен с новото си облекло, Мадуро често е заснеман да показва вдигнати два палеца, въпреки че е с белезници.

Един от суитшъртите привлече особено внимание, след като главният изпълнителен директор и основател на модната компания, Пийт Робъртс потвърди, че именно негова дреха е носил Мадуро. Базираната във Фармингтън, щата Мейн, марка реагира и чрез официалните си профили в социалните мрежи, като отбеляза, че моделът все още не е пуснат в свободна продажба и е наличен само за предварителни поръчки. Робъртс обясни, че е вероятно агент на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) да е дал суитшърта на Мадуро, за да го предпази от студа при температури под нулата по време на трансфера му в Ню Йорк.

В интернет обаче се появиха и други, недоказани теории за честите смени на облеклото на Мадуро.

"Американските специални части явно са имали достатъчно време да опаковат куфар със спортни дрехи за Мадуро по време на тричасовата операция", написа в X потребителят @denisewu в неделя. "Добър ход, първите два тоалета се разпродадоха по-бързо от следващата смяна на дрехите на Мадуро".

US special forces must have ample time to pack a sportswear suitcase for Maduro during the 3-hour raid.



Good call, the first two outfits (Nike and Orgin) are sold out faster than Maduro’s outfit change. https://t.co/4m0EP3bspt pic.twitter.com/a3afDZjzl2 — Denise Wu (@denisewu) January 5, 2026

"Мадуро сменя тоалетите си по няколко пъти на ден. Изглежда изненадващо щастлив за човек, който уж е арестуван. Всичко това е една голяма постановка…", написа акаунтът Mr. Nobody.​

Maduro keeps changing outfits several times a day.

He looks awfully happy for someone who was supposedly arrested.

It’s all one big show… pic.twitter.com/0esp4l48xB — Mr. Nobody (@MmisterNobody) January 5, 2026

Коментарите по темата

Джон Гретън "Джоко" Уилинк-младши, автор, пенсиониран офицер от военноморските тюлени на САЩ и съсобственик на спортен бранд, написа в социалните мрежи:

"Очаквам с нетърпение да се срещна с ПАТРИОТА, който е облякъл Мадуро с този суитшърт. Благодаря за службата и браво."

Акаунтът @therealbuni публикува колаж със снимки на Мадуро в различни дрехи с коментар:

"Мадуро за един ден смени повече тоалети, отколкото аз ще сменя през цялата 2025 г."

Профилът @RussonPolitics написа:

"Николас Мадуро сменя дрехите си по-често от актьорите в SNL. Все едно арестът му е повече театър, отколкото съдържание. Макар че не мога да кажа, че не ми харесва публичното му унижение."

Акаунтът Arizona Patriot написа, придружавайки публикацията си със снимки на Мадуро в четири различни тоалета:

"Мадуро смени дрехите си повече пъти по пътя към затвора, отколкото Лейди Гага по време на един свой концерт."

В официален пост в социалната мрежа X от профила на един от спортните брандове, носени от Мадуро, се казва:

"Добре дошъл в Америка. За съжаление, нашата блуза "Patriot Blue" RTX няма да бъде доставяна преди пролетта. Но вече е налична за предварителна поръчка."

Какво предстои

Очаква се Мадуро да се яви във федерален съд през следващите дни, за да отговаря по множество наказателни обвинения. Междувременно американските власти продължават разследването на по-широката мрежа, която според обвиненията е била ръководена от него по време на управлението му във Венецуела.

С напредването на отразяването на ареста и процеса срещу Мадуро, визуалният разказ около постоянно променящото се облекло вероятно ще остане тема на обществен и културен интерес, както заради символиката си, така и като любопитна подробност в рамките на високорисковите правни действия, които се разгръщат.