Time: Бавното "да" на администрацията на Байдън обрича Украйна

Ч есто се казва, че вторият най-добър отговор на всеки въпрос в сравнение с "да“ е бързото "не“, а най-лошият отговор е бавното "не“. Тъй като военният конфликт в Украйна навлиза във втората си година и победата на бойното поле или договаряне на мир изглеждат по-неуловими от всякога, виждаме, че когато става въпрос за исканията на Украйна за международна подкрепа - особено военна помощ - има отговор, който, както се оказа, е по-лош от бавното "не“. Това е бавното "да“, пише американското списание Time в материал, представен без редакторска намеса от "Фокус“.

Докато президентът Зеленски се обръщаше към САЩ и НАТО с петиции за продължаване на подкрепата, като направи високопоставени посещения в няколко столици през декември, и докато Конгресът е във вътрешни борби за поредния пакет от помощ за Украйна, Америка и Алиансът все още изпращат много от съвременните оръжейни системи, които украинските служители изискват от 2022 г. Въпреки липсата на производствен капацитет на Запада, това включва първо поколение основни бойни танкове M1A1 Abrams, прецизна артилерия с голям обсег HIMARS и, в бъдеще, изтребители F-16. С първите оръжейни системи, които пристигат на бойното поле през последните няколко месеца, макар и в по-малки количества, отколкото биха искали украинците, ситуацията се промени радикално, откакто бяха поискани за първи път. Големи участъци от територия между Русия и Украйна не са сменяли собственика си повече от година. Вече не зашеметени от действията на Украйна, войските на Путин се окопаха, изграждайки обширни отбранителни укрепления и окопи. Маневрената война приключи. Възможностите на Украйна намаляват.

Since the war began, the Biden Administration has been too slow to support Ukraine, writes Elliot Ackermanhttps://t.co/xmPWYpYq6E