Киев иска украинци, живеещи в чужбина, да се включат в борбата срещу Русия

М инистърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров, търсейки още украински войници, иска да призове също и живеещи в чужбина украински мъже да отбият военна служба през следващата година, предаде ДПА.

Украинците на възраст между 25 и 60 години, живеещи в Германия и в други страни, които са годни за военна служба, ще бъдат помолени да се явят в центровете за набиране на военнослужещи, каза Умеров в коментар, цитиран вчера от германски медии, сред които вестник "Билд", телевизия "Велт" и "Политико".

Министърът заяви, че отправя "покана", но даде да се разбере, че ще има санкции, ако някой не се съобрази с това искане. "Все още обсъждаме какво трябва да се случи, ако те не дойдат доброволно", допълни той.

Украинските военни биха искали да мобилизират още 450 000 до 500 000 военнослужещи, за да отблъснат руските войски, но условията на финансовата и политическата рамка все още не са изяснени. Президентът на Украйна Володимир Зеленски нарече мобилизацията "чувствителен въпрос".

