Украински шпиони се заканиха да прободат Русия "с игла в сърцето”

У краинските шпиони се стремят да засилят разузнавателните операции и да нанесат саботажни удари в контролираната от Русия територия през следващата година, за да приближат войната възможно най-близо до Кремъл, заяви ръководителят Украинската служба за сигурност (СБУ) пред Politico.

"Не можем да разкрием плановете си. Те трябва да останат шок за врага. Подготвяме изненади", заявява генерал-майор Василий Малюк.

"Окупаторите трябва да разберат, че няма да е възможно да се скрият. Ще открием врага навсякъде", казва той.

Макар и да избягва конкретика, Малюк все пак намеква за определени действия. Логистичните цели и военните активи на окупираната украинска територия вероятно ще продължат да бъдат във фокуса на вниманието. А след това ще има удари, които ще поразяват врага отвъд границата, съобщава той.

"Ние винаги търсим нови решения. Така че памукът ще продължи да гори", пошегува се Малюк.

Украинците използват думата "памук", за да опишат експлозиите в Русия и окупираните територии на Украйна, организирани от украинските специални служби. Тя идва от руските медии и официални лица, които описват нарастващия брой инциденти с думата "хлопок", която на руски означава както "взрив", така и "памук", предава Politico.

Тъй като през по-голямата част от тази година бойните действия от фронтовата линия на практика са в застой, подвизите на СБУ едновременно повишават украинския морал, но и вредят на бойните способности на Русия, съобщава още Politico.

"СБУ извършва целенасочени удари по точки. Ние удряме врага с игла право в сърцето. Всяка наша специална операция преследва конкретна цел и дава своя резултат. Всичко това в комплекс усложнява възможностите на Руската федерация за водене на война и приближава нашата победа", коментира Малюк.

Ukrainian spies vow to stab Russia ‘with a needle in the heart’ Chief of SBU intelligence service warns Putin to expect ‘surprises’ in 2024 https://t.co/dp46h37r2V pic.twitter.com/InPz6QKx6g

"Една от областите, върху които ще се съсредоточи вниманието, е Крим и Черно море, като ще се надграждат операциите от тази година", казва Малюк.

Любимият проект на Малюк е безпилотният самолет Sea Baby, наричан на украински език “malyuk”, което означава "малък човек". Дронът носи около 850 кг експлозиви и може да работи в бурни условия, което го прави труден за откриване.

"С помощта на тези “малки момчета” ние постепенно изтласкваме Черноморския флот на Руската федерация от Крим", казва Малюк.

През юли той беше използван за атака на Кримския мост, който свързва окупирания Крим с континентална Русия.

През октомври 2022 г. морските дронове на СБУ атакуваха Севастополския залив, като повредиха четири руски военни кораба. Тази година дроновете удариха два ракетоносача, танкер, десантен кораб, а също така повредиха голям военен влекач и най-новия руски разузнавателен и хидрографски кораб.

Това принуди Москва да измести голяма част от флота от базата си в окупирания Севастопол в Крим, като остави западната част на морето свободна от руски кораби и позволи на Украйна да възобнови използването на пристанищата си за корабоплаване.

Кримският мост е отворен само частично, казва Малюк.

"In March 2022, we carried out an audacious sabotage operation: we blew up the rear command post of the occupiers in Polissia" - SBU head Vasyl Malyuk revealed the details of the special operation that helped thwart the Russians' plans to capture Kyiv and contributed to the… pic.twitter.com/amCnltefjp