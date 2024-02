TikTok епидемия: Защо училище в САЩ премахна огледалата в тоалетните

С редно училище в Северна Каролина твърди, че е премахнало огледалата от тоалетните си, след като учениците редовно са си вземали дълги почивки, за да правят видеоклипове за социалните мрежи.

Лес Аткинс, отговорник за обществената информация в училищната система на Аламанс-Бърлингтън, казва, че учениците в училището "ходели в тоалетната за дълги периоди от време и правели видеоклипове в TikTok".

В актуализирано съобщение, изпратено до семействата на учениците миналата седмица, се казва: "Учениците посещават тоалетната средно по 3-4 пъти на ден. Някои от тях са поискали да излизат по-често и са оставали по 5 минути или повече."

Училището в град Греъм, между Грийнсбъро и Дърам, казва, че посещенията в крайна сметка са наброявали до девет пъти на ден.

След премахването на огледалата училището е отбелязало "драстично намаляване" на броя на учениците, които посещават тоалетната по време на час, се казва в изявлението, изпратено до родителите.

