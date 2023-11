"Синдромът на пържения ориз": Видео всява паника в TikTok

В ирусно видеосъдържание, разпространявано в TikTok, популяризира "синдрома на пържения ориз”. Видеото предизвика паника в интернет през последните дни, след като стана явно, че 20-годишно момче е починало от отравяне.

"Синдромът на пържения ориз" е хранително отравяне от бактерия, наречена Bacillus cereus. Микробът застрашава човешкия организъм, когато сготвена храна се остави на стайна температура твърде дълго.

20-годишният студент е починал, след като е консумирал претоплени спагети, оставени извън хладилник в продължение на 5 дни.

Въпреки че смъртните случаи са редки, Bacillus cereus може да причини стомашно-чревно заболяване, ако храната не се съхранява правилно.

Ето какво трябва да знаете за бактерията и как да се предпазите.

Какво представлява "синдромът на пържения ориз"?

Baccilus cereus е често срещана бактерия, която се намира навсякъде в околната среда. Тя започва да причинява проблеми, ако попадне в определени храни, които не се съхраняват правилно. Често виновни за това са храните, съдържащи нишесте като ориз и тестени изделия. Но тя може да засегне и други храни, като варени зеленчуци и месни ястия. Определени бактерии могат да произвеждат токсини. Колкото по-дълго храната, която трябва да се съхранява в хладилник, се съхранява на стайна температура, толкова по-вероятно е тези токсини да се развият, съобщава Science Alert.

B. cereus е проблематична, защото произвежда спори, които са много устойчиви на нагряване. Тези спори по същество са неактивни, но при подходяща температура и условия те могат да се развият и да станат активни. Така те започват да произвеждат токсините, които причиняват неразположение.

Какви са симптомите?

Симптомите на инфекция с B. cereus включват диария и повръщане.

B. cereus не е най-честата причина за гастроинфекция. Други бактерии, като ешерихия коли и салмонела, вероятно са по-често срещани, както и вирусните причинители на гастрит, като норовирус.

Въпреки това си струва да направите всичко възможно, за да се предпазите от B. cereus.

