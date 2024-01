„Не яжте пържени клечки за зъби“: Нова опасна тенденция в TikTok

М инистерството на храните на Южна Корея призова хората да не ядат зелени, пържени клечки за зъби, след като потребители на TikTok споделиха видеоклипове, на които правят това.

Веднъж изпържени, клечките за зъби - направени или от сладък картоф, или от царевично нишесте - приличат на тънки пържени картофки с цвят на нефрит.

Клипове, показващи как хора ги ядат, получиха хиляди харесвания и споделяния в социалните мрежи.

Клиповете показват клечките за зъби, които се пържат в масло и се гарнират с подправки, като натрошено сирене.

„Много е хрупкаво“, заявява един потребител на TikTok.

В публикация на X Министерството на безопасността на храните и лекарствата напомни на хората, че „безопасността на клечките за зъби като храна не е проверена“.

„Моля, не ги яжте“, добави министерството.

