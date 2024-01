Безопасно ли е да се яде сняг? Рийз Уидърспуун предизвика спорове с най-новия си TikTok

Н ай-новият TikTok на Рийз Уидърспуун предизвика онлайн дебат дали е безопасно да се яде сняг или не.

На 19 януари Уидърспуун сподели видео, на което консумира сняг, след като го е превърнала в напитка, която тя нарече "Snow Salt Chococinno".

Първо Уидърспуун засне как събира сняг пред къщата си в големи чаши. След това тя добави солен карамелен сос и шоколадов сироп върху снежинките и ги смеси със студено сварено кафе .

„О, Боже мой, това е толкова хубаво“, каза тя, докато опитваше креативната напитка.

Уидърспуун озаглави клипа „Снежните дни бяха създадени за Chococinnos“.

Reese Witherspoon has defended herself after receiving some words of warning online over eating snow.



