Тийнейджър е обвинен в планиране на нападение по време на Олимпиадата в Париж

Ф ренските власти днес повдигнаха предварителни обвинения в тероризъм срещу 18-годишен мъж, обвиняван в план за нападение на зрителите на футболни мачове по време на Олимпийските игри в Париж, предадоха световните агенции.

Френското вътрешно министерство заяви, че това е първи подобен осуетен заговор, насочен срещу игрите, които ще започнат след осем седмици.

Задържаният е обвинен, че е планирал нападение, воден от идеологията на "Ислямска държава". Името на арестувания не се съобщава.

Мъжът е бил арестуван на 22 май от агенти на Генералната дирекция за вътрешна сигурност. Той е бил от Чечения, поясни френският вътрешен министър Жералд Дарманен.

Подозренията са, че арестуваният е планирал да атакува футболни мачове, които ще се провеждат в южния град Сент Етиен. Той планирал нападение и срещу полицейски служители.

Oт Варна до Париж в униформа: Български полицаи охраняват Олимпиадата

Франция е в най-висока степен на тревога преди Олимпийските игри, които се очаква да привлекат милиони зрители в периода 26 юли-11 август.

Футболните мачове в рамките на игрите ще се проведат из градове в цяла Франция, но финалът ще бъде на "Стад дьо Франс" в Париж.

French authorities foil plan to attack 2024 Paris Olympics football events - The arrest of an 18-year-old man from Chechnya accused of planning an attack on a football stadium during the Paris Olympics highlights the heightened security measures in Fran...https://t.co/rzAOD8unSP