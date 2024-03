Макрон обеща да плува в река Сена (ВИДЕО)

Ф ренският президент Еманюел Макрон обеща да поплува в река Сена.

Той беше на откриването на олимпийското и параолимпийското село. Макрон похвали наследството, което Олимпийските игри ще оставят на Париж.

Ключовете за селото с площ от 52 хектара, северно от Париж по поречието на Сена, бяха официално предадени на организаторите на Олимпиадата в четвъртък. Селището ще приеме около 14 500 спортисти и техния персонал, преди да посрещне 9 000 състезатели за Параолимпийските игри.

"Обзалагам се, че ще го направя", казва Макрон на репортери, попитан дали ще плува в река Сена, която градът обеща да направи достатъчно чиста за плуване до 2025 г.

"Ще го направя“, казва Макрон. "Но няма да ви дам датата, иначе рискувате да сте там“, пошегува се той, преди да намигне, съобщи Ройтерс.

