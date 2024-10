Киев: Тези генерали придружават севернокорейските войници в Русия

У краинското правителство назова трима севернокорейски генерали, които по думите му, придружават хиляди войници от Корейската народна армия (КНА), разположени в Русия в подкрепа на руската инвазия в Украйна, предаде Ройтерс.

В предварително подготвено изказване пред Съвета за сигурност на ООН вчера, украинската делегация заяви, че тримата генерали са част от най-малко 500 севернокорейски офицери в Русия.

Делегацията на Киев посочва в изявлението, че плановете предвиждат севернокорейските войници да бъдат разпределени в най-малко пет военни формирования по около 2000-3000 военнослужещи всяко и интегрирани в руски подразделения, за да се замаскира тяхното присъствие.

Според южнокорейското разузнаване най-малко няколко генерала може да придружават малкият брой севернокорейски войници, които вече са изпратени в зоните на бойните действия.

Русия не отрича намесата на севернокорейски войски във войната, която се води в Украйна от началото на пълномощабната руска инвазия през февруари 2022 г., посочва Ройтерс.

Севернокорейските войници вече са в Донецк

След като първоначално отричаше, Северна Корея сега защитава идеята, че разполагането на нейни войски е в съответствие с международното право.

На същото заседание на Съвета за сигурност на ООН руският постоянен представител в организацията Василий Небензя каза, че военното взаимодействие на Москва със Северна Корея не нарушава международното право и че Русия има право да иска помощ от съюзниците си.

Украйна съобщи името на генерал-полковник Ким Йон-бок - високопоставен генерал, командващ специалните сили, включително Единадесети корпус на КНА, известен още като Корпуса „Буря“, който по думите на южнокорейското разузнаване е бил изпратен в Русия.

Експертът по Северна Корея от базирания в САЩ Център „Стимсън“ Майкъл Мадън каза, че ролята на Ким Йон-бок изглежда е по-голяма и обхваща ръководството на Бюрото за инструкции и обучение на леката пехота, което включва Единадесети корпус, както и формированията на леката пехота, включени в подразделенията на КНА и използвани за специални мисии на Главното бюро за разузнаване, което е основната разузнавателна агенция на Северна Корея.

⚡️North Korea sent not only ordinary soldiers to russia, but also three of its generals, – Reuters.



These are Sin Kum-chol, Ri Chang-ho and Kim Yong-bok. One of them turned out to be the deputy head of the DPRK General Staff.



👉 Follow @blyskavka_ua pic.twitter.com/KdRH5d8dn3