Южна Корея ще наложи санкции срещу Русия заради подкрепата ѝ за КНДР

С еверна Корея изстреля балистична ракета край източното си крайбрежие, съобщиха днес южнокорейските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс.

Японската брегова охрана съобщи, че ракетата е паднала в морето.

