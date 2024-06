Русия възобновява директните пътнически железопътни връзки с КНДР

Р усия ще възобнови директните пътнически железопътни връзки със Северна Корея от другия месец след четиригодишно прекъсване заради пандемията от COVID-19, предаде Ройтерс, като се позова на новинарската агенция Интерфакс.

Губернаторът на Приморския край в руския Далечен изток Олег Кожемяко съобщи, че влаковете ще се движат от град Владивосток до пристанище Расон в Корейската народнодемократична република (КНДР).

"След като се качат във Владивосток, (хората) ще отидат направо в КНДР, ще се насладят на красотата, природата, културата там, ще се запознаят с обичаите и традициите", заяви Кожемяко при откриването на изложение на севернокорейски стоки във Владивосток.

