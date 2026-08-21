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Тежък удар за принц Хари и Елтън Джон: Осъдиха ги да платят 9,5 милиона паунда на Daily Mail

Известните личности може да бъдат принудени да платят още милиони на издателството, което е похарчило 34 милиона паунда, за да се защити срещу обвиненията

21 август 2026, 16:12
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П ринц Хари и още шест видни обществени фигури бяха осъдени да платят първоначална сума от 9,5 милиона паунда на издателя на Daily Mail, след като го обвиниха в незаконно събиране на информация, съобщи The Independent.

Сумата е първото плащане, което херцогът на Съсекс и останалите ищци ще трябва да преведат на Associated Newspapers Ltd (ANL). Издателството е похарчило 34 милиона паунда за правната си защита, преди исковете да бъдат категорично отхвърлени през юли.

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Съдията от Върховния съд Никлин разпореди кралската особа и останалите популярни личности, сред които баронеса Дорийн Лорънс и сър Елтън Джон, да направят първоначалното плащане, като посочи, че останалата част от съдебните разноски ще бъде определена на бъдещо заседание.

Ищците твърдяха, че ANL е извършвала или поръчвала незаконни дейности като подслушване на стационарни телефони, наемане на частни детективи за поставяне на подслушвателни устройства в автомобили или подправено получаване на лични данни.

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От ANL категорично отрекоха обвиненията по време на 45-дневен процес във Върховния съд, където Хари и останалите известни ищци дадоха показания.

В решение от 436 страници през юли съдия Никлин отхвърли всички искове срещу ANL, които се отнасяха до 57 публикации - повечето от които публикувани между 1997 г. и 2015 г.

Съдията заяви, че никой от групата не е доказал твърденията си за незаконно събиране на информация. В гражданските съдилища тежестта на доказване е по-ниска и исковете трябва да бъдат доказани въз основа на баланса на вероятностите, за да бъдат успешни.

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В изявление след решението от ANL нарекоха присъдата „категорична победа за Daily Mail и неговите журналисти, както и за свободната преса като цяло“.

„Както ясно се вижда от решението, всяка една статия е била от легитимен източник“, заявиха от издателството и допълниха, че делото е „пилеене на ценно съдебно време и над 50 милиона лири за правни разноски“.

По-късно случаят се върна във Върховния съд за двудневно изслушване относно разноските, където бе съобщено, че общите разходи на ANL са набъбнали до над 34,5 милиона паунда, докато застрахователната полица на Хари и останалите ищци покрива едва 16 милиона паунда.

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ANL, което издава и Mail On Sunday, поиска над 9,9 милиона паунда като междинно плащане преди бъдещите изслушвания, които да определят детайлно правните разноски.

Адвокатите на популярните личности, сред които са още Дейвид Фърниш, Сейди Фрост, Лиз Хърли и сър Саймън Хюз, аргументираха, че междинното плащане трябва да бъде малко над 7,9 милиона паунда.

По-рано съдия Никлин заяви, че ищците ще трябва да платят междинната сума на 28 август, като добави: „Те ще платят сума, която ще потвърдя в решението си“.

По време на заседанието от ANL поискаха известните личности да платят общите разноски, а не на стандартна основа - режим, който е по-благоприятен за издателя относно сумата, която може да възстанови.

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Никълъс Бейкън, адвокат на групата, обаче заяви в писмено становище, че би било „изключително утежняващо“, ако седемте ищци трябва да платят разноските на ANL по този по-строг режим, което би могло да ги остави без достатъчно застрахователно покритие.

Решението идва, след като в сряда бе оповестено, че Хари и съпругата му, херцогинята на Съсекс, се завръщат в Обединеното кралство след шест години живот в Калифорния.

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