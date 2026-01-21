Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Б ританският принц Хари се очаква днес да даде показания във Висшия съд в Лондон по иска, заведен срещу издателя на вестник Daily Mail, като това е второто му явяване в съда в рамките на три години, съобщи Reuters.

Четиридесет и една годишния херцог на Съсекс и шестима други ищци, включително Елтън Джон, съдят издателя Associated Newspapers за нарушаване на личния им живот от началото на 90-те години до първото десетилетие на 21-ви век.

Издателската компания определя обвиненията като „абсурдни клевети“, настоявайки, че неговите журналисти са имали законни източници на информация, включително приятели и познати на известните личности. През 2023 г. принц Хари става първата кралска особа от 130 години насам, която дава показания в съда по време на друго дело срещу пресата. По-малкият син на крал Чарлз Трети е първият свидетел по делото срещу Associated Newspapers. Първоначално не се очакваше принц Хари да се яви пред съда преди четвъртък, но вероятно сега те ще бъдат днес следобед, информира Reuters.

Делото на принца е по повод 14 статии, които според адвокатите му са резултат от незаконно събиране на информация, включително хакване на гласови съобщения, подслушване на стационарни телефони и получаване на лична информация чрез измама.

Издателят обаче твърди, че е известно, че от социалния кръг на принц Хари „изтича“ информация и някои статии са базирани на публични изявления, направени от представители на кралската пресслужба.