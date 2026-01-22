Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

П ринц Хари свидетелства, че кралският живот на съпругата му Меган Маркъл е бил „абсолютна мизерия“ по време на процеса му срещу издател на британски таблоид, съобщава Page Six.

41-годишният Хари съди Associated Newspapers Limited (ANL), която издава Daily Mail и Mail on Sunday, за предполагаемо незаконно събиране на информация.

В сряда той се яви във Висшия съд, където беше разпитан както от адвоката на ANL, така и от своя собствен, Дейвид Шерборн.

Шерборн завърши разпита си, като попита клиента си как се е чувствал по време на производството.

„Финално погрешно е да ни подлагате на това отново, когато всичко, което искахме, беше извинение и отговорност. Това е ужасно преживяване“, отговори херцогът на Съсекс, борейки се със сълзите си.

„Те продължават да ме преследват. Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка, милорд.“

Според списание Hello!, Хари, който се ожени за 44-годишната Маркъл през май 2018 г., подсмърчал, докато излизал от съдебната зала.

Prince Harry tears up as he whines the media made Meghan Markle’s life an ‘absolute misery’ https://t.co/WP22K8CVjT pic.twitter.com/fyUOwttlL7 — New York Post (@nypost) January 21, 2026

Докато беше на свидетелската скамейка, принцът се оплака, че делото му срещу ANL се усеща като „повтарящо се травматично преживяване“ и „повторение на миналото“.

„Никога не съм вярвал, че животът ми е отворен сезон за комерсиализация от тези хора“, каза той, наричайки идеята, че няма никакви права на личен живот, „отвратителна“.

Според „Индипендънт“, Хари е говорил и за миналата си връзка с Челси Дейви, казвайки, че намесата на пресата е повлияла негативно и на нея.

В един момент адвокатът на ANL казал на Хари, че миналите му коментари за това, че е бил влюбен в Дейви, докато е бил на лагерен огън в Ботсвана, биха могли да станат известни на репортерите на Mail само ако някой им беше казал.

Но Хари твърди, че информацията е по-вероятно да е получена, когато е „говорил за нея по гласова поща“ или чрез друга комуникация.

„Цитатът се приписва на трима непознати. Сега се опитвате да внушите, че тези трима непознати са едни от най-близките ми приятели. Това не се връзва.Тези трима души никога не са споделяли нищо с никого. Ако бяха, щеше да има много повече“, каза той.

Prince Harry grew emotional on the stand in London’s High Court, calling his legal battle against the Daily Mail’s publisher a “traumatic experience” that he says has made Meghan Markle’s “life an absolute misery.” pic.twitter.com/UsiAHaheiq — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) January 21, 2026

След показанията на Хари, неговият представител каза пред Page Six: „Днешният кръстосан разпит показа слабостта си: напорист по тон, но веднага се срина под вниманието на принц Хари. Associated нямаше търпение да го свали от свидетелската скамейка, разпитвайки го само два часа и избягвайки изцяло 10 от 14-те му статии.“

Хари добави в краткото си изявление до нас: „Днес напомнихме на Mail Group кой е съден и защо.“

Хари беше призован да даде показания по-рано от очакваното; той трябваше да се яви на свидетелската скамейка в четвъртък, но адвокатът на ANL приключи с встъпителните писма по-бързо от очакваното в сряда.

Източник, близък до Хари, обвини правния екип на ANL в „маневриране и мръсни трикове“, твърдейки, че „са имали месеци, за да информират съда, че встъпителните им аргументи ще продължат по-малко от два часа“.

Източникът продължи: „Те смятат, че като изтеглят графика с 24 часа напред, дават на принц Хари по-малко време за подготовка, но той се подготвя за този момент през последните три години. Можем спокойно да кажем, че е готов.“

Интензивното медийно отразяване – и вниманието – около живота на Хари и Маркъл като кралски особи е една от причините те да се оттеглят от постовете си и да преместят семейството си в САЩ през 2020 г.