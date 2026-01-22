Принц Хари със сълзи в съда: "Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка“

Любопитно

В сряда той се яви във Висшия съд, където беше разпитан както от адвоката на ANL, така и от своя собствен, Дейвид Шерборн

22 януари 2026, 13:05
П ринц Хари свидетелства, че кралският живот на съпругата му Меган Маркъл е бил „абсолютна мизерия“ по време на процеса му срещу издател на британски таблоид, съобщава Page Six.

41-годишният Хари съди Associated Newspapers Limited (ANL), която издава Daily Mail и Mail on Sunday, за предполагаемо незаконно събиране на информация.

Шерборн завърши разпита си, като попита клиента си как се е чувствал по време на производството.

„Финално погрешно е да ни подлагате на това отново, когато всичко, което искахме, беше извинение и отговорност. Това е ужасно преживяване“, отговори херцогът на Съсекс, борейки се със сълзите си.

„Те продължават да ме преследват. Превърнаха живота на жена ми в истинска мъка, милорд.“

Според списание Hello!, Хари, който се ожени за 44-годишната Маркъл през май 2018 г., подсмърчал, докато излизал от съдебната зала.

Докато беше на свидетелската скамейка, принцът се оплака, че делото му срещу ANL се усеща като „повтарящо се травматично преживяване“ и „повторение на миналото“.

„Никога не съм вярвал, че животът ми е отворен сезон за комерсиализация от тези хора“, каза той, наричайки идеята, че няма никакви права на личен живот, „отвратителна“.

Според „Индипендънт“, Хари е говорил и за миналата си връзка с Челси Дейви, казвайки, че намесата на пресата е повлияла негативно и на нея.

В един момент адвокатът на ANL казал на Хари, че миналите му коментари за това, че е бил влюбен в Дейви, докато е бил на лагерен огън в Ботсвана, биха могли да станат известни на репортерите на Mail само ако някой им беше казал.

Но Хари твърди, че информацията е по-вероятно да е получена, когато е „говорил за нея по гласова поща“ или чрез друга комуникация.

„Цитатът се приписва на трима непознати. Сега се опитвате да внушите, че тези трима непознати са едни от най-близките ми приятели. Това не се връзва.Тези трима души никога не са споделяли нищо с никого. Ако бяха, щеше да има много повече“, каза той.

След показанията на Хари, неговият представител каза пред Page Six: „Днешният кръстосан разпит показа слабостта си: напорист по тон, но веднага се срина под вниманието на принц Хари. Associated нямаше търпение да го свали от свидетелската скамейка, разпитвайки го само два часа и избягвайки изцяло 10 от 14-те му статии.“

Хари добави в краткото си изявление до нас: „Днес напомнихме на Mail Group кой е съден и защо.“

Хари беше призован да даде показания по-рано от очакваното; той трябваше да се яви на свидетелската скамейка в четвъртък, но адвокатът на ANL приключи с встъпителните писма по-бързо от очакваното в сряда.

Източник, близък до Хари, обвини правния екип на ANL в „маневриране и мръсни трикове“, твърдейки, че „са имали месеци, за да информират съда, че встъпителните им аргументи ще продължат по-малко от два часа“.

Източникът продължи: „Те смятат, че като изтеглят графика с 24 часа напред, дават на принц Хари по-малко време за подготовка, но той се подготвя за този момент през последните три години. Можем спокойно да кажем, че е готов.“

Интензивното медийно отразяване – и вниманието – около живота на Хари и Маркъл като кралски особи е една от причините те да се оттеглят от постовете си и да преместят семейството си в САЩ през 2020 г.

