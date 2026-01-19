Свят

Принц Хари се появи публично в Лондон за първи път от месеци

Принц Хари се завръща на обществената сцена в Лондон и привлича всички погледи, там започна процесът срещу издателя на Daily Mail

19 януари 2026, 13:07
Х ерцогът на Съсекс пристигна във Висшия съд в Лондон, където започна процесът срещу издателя на Daily Mail за предполагаеми незаконни действия при събиране на информация, съобщава Hello!.

Облечен елегантно в тъмносин костюм с вратовръзка в същия тон върху бяла риза, 41-годишният принц Хари накратко помаха на присъстващите, докато влизаше в съдебната зала.

Освен него, част от делото са и сър Елтън Джон, съпругът му Дейвид Фърниш, активистката Баронеса Дорийн Лорънс, политикът сър Саймън Хюз и актрисите Сейди Фрост и Елизабет Хърли. Всички те съдят Associated Newspapers Limited (ANL).

Групата твърди, че издателят е извършил или е поръчал незаконни действия като наемане на частни детективи за поставяне на устройства за подслушване в автомобили, незаконно достъпване до лични записи и телефонни разговори.

ANL, който също публикува Mail on Sunday, категорично отрича обвиненията.

Очаква се принц Хари и останалите ищци да дадат показания, като неговото участие в съдебното заседание е насрочено за четвъртък. Сър Елтън Джон и Дейвид Фърниш ще дават показания дистанционно. Процесът се очаква да продължи девет седмици.

Кой присъства на Висшия съд в понеделник

Сейди Фрост и Елизабет Хърли са сред останалите високопоставени ищци, присъствали в съдебната зала.

Сейди Фрост твърди, че е била подложена на нарушения на личната неприкосновеност чрез хакерски действия по телефона и подслушване на стационарния телефон на бившия ѝ съпруг Джуд Лоу, когато той обсъждал детайли около развода им.

Елизабет Хърли пристигна в съдебната зала с 23-годишния си син Деймиън.

Предишни правни действия на принц Хари

Принц Хари вече е водил съдебни дела срещу други издатели за предполагаеми незаконни действия при събиране на информация.

През 2023 г. той бе присъдено обезщетение в размер на £140,600 от Mirror Group Newspapers и постигна извънсъдебно споразумение с News Group Newspapers, издателя на Sun и закрития News of the World, през януари същата година.

Херцогът също така загуби обжалване пред Апелативния съд срещу Министерството на вътрешните работи за мерките за сигурност, които са били осигурени по време на посещението му в Обединеното кралство през май миналата година. Министерството на вътрешните работи е наредило първоначална оценка на заплахите за сигурността му от 2020 г. насам.

Ще види ли Хари семейството си по време на посещението в Обединеното кралство?

Не се очаква херцогът да се срещне с краля или с принца и принцесата на Уелс по време на визитата си. Чарлз, 77 г., в момента е в Шотландия за традиционния си следколеден престой и ще проведе прием в Двореца Холирудхаус, за да отбележи предприемаческия дух на Шотландия.

Бащата и синът се видяха за последно през септември след 19-месечна пауза, когато Хари посети Чарлз в Кларънс Хаус за чай.

Според сведения на The Telegraph, кралят е изразил желание да не бъде свързван с каквито и да било съдебни процеси и ще остави сина си на разстояние.

Отношенията между Хари и по-големия му брат, принц Уилям, 43 г., остават отдалечени. Двамата бяха последно видени заедно публично по време на коронацията на краля през май 2023 г.

Уилям и Кейт ще пътуват до Стърлинг в Шотландия във вторник, за да се срещнат с националните отбори по кърлинг за зимните Олимпийски и Параолимпийски игри и да посетят студио за ръчно тъкане.

В четвъртък, когато е насрочено изслушването на принц Хари, принцът на Уелс ще бъде в Бристол, за да демонстрира постиженията на града в областта на устойчивото развитие.

Още кадри от появата на принц Хари в Лондон - вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

