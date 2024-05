Техник пострада тежко при инцидент със самолет

Р аботник от наземния екипаж на летище Колцово в руския град Екатеринбург е в болница и се бори за живота си, след като е бил прегазен от 77-тонен самолет, предаде NOVA .

32-годишният служител на име Раил, е буквално смазан под предния колесник на Airbus A320 на пистата. Мъжът получава сериозни наранявания, след като без да види, че машината още се обслужва, пилотът започва да рулира масивния самолет на Ural Airlines.

#INCIDENT | A Koltsovo Airport (SVX) ground worker has been seriously injured after a Ural Airlines A320 commenced taxi while he still appeared to be completing checks.

