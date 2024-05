Пилот и кучето му оцеляват, след като самолетът им се разбива в океана

М ъж и кучето му са в безопасност, след като са доплували до брега, когато малък самолет се е разбил!

Los Angeles Times съобщи, че неидентифициран мъж и кучето му са в безопасност, след като едномоторният самолет Piper PA-32 Cherokee Six, който мъжът е пилотирал, се е разбил в Тихия океан край Ранчо Палос Вердес, Калифорния, в следобеда на неделя, 14 април.

Сержант Джефри Веласко от шерифския отдел на Лос Анджелис съобщи за Los Angeles Times, че сигналът за катастрофата е постъпил в 17:20 ч. местно време.

Инцидентът е станал на около 150-200 метра от брега, близо до Trump National Golf Club Los Angeles, а свидетел се е обадил на властите, за да подаде първоначалния сигнал.

Бюрото за специално правоприлагане на LASD съобщи в X (бивш Twitter), че е изпратил своя екип за въздушно спасяване 5 и медици на мястото на инцидента.

