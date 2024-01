"Нещо не е наред": Семейството "все още е в шок" след евакуацията от горящия самолет в Япония

Б аща, който е бил на борда на самолета, избухнал в пламъци след сблъсъка му със самолет на бреговата охрана в Токио, заяви, че той и семейството му са "все още в шок" след преживяното.

Уилям Манционе е бил със съпругата и децата си, когато самолетът Airbus A350 на Japan Airlines се е ударил в Bombardier Dash-8 при пристигането си на летище "Ханеда" в Токио, съобщава Sky News.

Japan Airlines flight survivor recounts how the events unfolded inside the plane.

Speaking to Sky News, William Manzione said he didn't realise the extent of the situation until after he evacuated the aircraft and saw it engulfed in flames.



Read more: https://t.co/Tzp4ITrkDd pic.twitter.com/o16EM2RdLn — Sky News (@SkyNews) January 3, 2024

Пътническият самолет е обхванат от пламъци, но всички 379 пътници и екипаж са евакуирани, като според съобщенията 14 души са ранени.

Петима от шестимата членове на екипажа на борда на самолета на бреговата охрана са загинали, като е оцелял само капитанът.

В разговор със Sky News г-н Манционе обяснява какво е било в самолета и как семейството му е избегнало "наистина голям куршум".

"Предположих, че нещо с шасито се е счупило, аз седях на предната част на самолета, която, както видях по-късно, беше по-малко засегнатата част", казва той, в отговор на въпроса какво се е случило, когато самолетът се е приземил.

A vacationer on the Japan Airlines plane in the Tokyo airport collision recalls a “big boom” and a dash for survival https://t.co/IL7oxzMaVS https://t.co/IL7oxzMaVS — The Wall Street Journal (@WSJ) January 3, 2024

"Имаше силен удар и аз погледнах жена си в очите и казах: "Нещо не е наред".

"След няколко секунди имаше по-силен удар и усетих, че самолетът се огъва отпред, към земята, след което започнах да чувам как стюардесите крещят на японски".

"Разбрах, че се опитват да запазят спокойствие и да не изпадат в паника, вече имаше пътници, които се опитваха да напуснат местата си."

"Все още усещам адреналина"

Повече от 24 часа след евакуацията на самолета г-н Манционе казва:

"Мисля, че все още сме в шок, усещам все още адреналина, но и чувството, че можеше да бъде много, много по-лошо...всички сме заедно тук."

Той обяснява, че едва след като е напуснал самолета, е разбрал истинските мащаби на катастрофата.

"Не осъзнавах цялата ситуация. Бях с децата си, едното от които е на седем години, и съпругата ми, започнахме да изпълняваме инструкциите на стюардесата, всичко беше много бързо", каза той.

First daylight photos of the Japan Airlines A350 on Haneda Airport's runway after its landing collision with a Coast Guard aircraft yesterday. https://t.co/Fg4RZLVkwG pic.twitter.com/tGe6GZtxtF — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 3, 2024

"Когато станах от седалката си, започнах да виждам пламъци през прозорците и тогава разбрах, че това не е добре".

"Когато видях надуваемата пързалка, разбрах, че това е лошо. Взех сина си, спуснахме се по пързалката и се срещнахме с други мои роднини. След това се обърнах и видях самолета с напълно разбит нос и пламъци по цялата задна част", разказва евакуирания пътник.

"Тогава започнах да осъзнавам, че това е много по-голямо от това, което почувствах на приземяването. Не осъзнавах, че е имало друг самолет, който е бил замесен, бях шокиран от това".

Но г-н Манционе каза, че "най-много се е уплашил", докато е чакал на пистата, когато един от двигателите е започнал да издава звук, сякаш ще избухне - за щастие това не се е случило.

Hundreds of passengers and 12 crew members on Japan Airlines flight JAL-516 managed to escape the plane before it was fully engulfed in flames after a runway collision in Tokyo on Tuesday. How were they able to do it without any deaths or serious injuries? https://t.co/k8EcU7F4YX — CBS News (@CBSNews) January 3, 2024

"Избегнат е наистина голям куршум"

Като изказва благодарности на екипажа на авиокомпанията, г-н Манционе заявява, че е "изумително", че всички пътници са били изведени на безопасно място толкова бързо.

"Бяха невероятни, трябваше да си оставя чантата с паспортите и всичко останало. Но в рамките на няколко минути 370 души слязоха от самолета само от два изхода", казва той.

"Аз и семейството ми се събрахме снощи и днес разбрахме, че вероятно сме избегнали наистина голям куршум. Това чувство на облекчение много ни помага да запазим малко стабилност. Емоциите вчера бяха наистина огромни."