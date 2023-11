"Те ми отнеха живота, заслужавам да знам истината": Тийнейджър е убит след забавление с настолна игра

Т върди се, че тийнейджър е бил убит от свои приятели, след като са играли със спиритическа дъска „Уиджа”. Metro.co.uk. пише, че дъската им е “наредила да го убият“.

17-годишният Хосе Маурисио Оспина бил открит мъртъв, гол и увит в чаршаф, след като е участвал в игра с тримата си най-добри приятели. Тялото било открито в къща в град Патио Бонито, Колумбия, през април миналата година.

Играта е изключително популярна в чужбина. Представлява дъска за сеанс, върху която е изписана азбуката и цифрите от 0 до 9. Чрез приплъзване се изписват думи и числа. Тийнейджърите вярват, че чрез "Уиджа" се свързват с духовете на мъртвите.

Смъртта на тийнейджъра все още се разследва. Един от участниците в играта твърди, че „бордовата игра им е наредила да извършат убийството“.

Разстроената майка на Хосе, Клаудия Веласкес, настоява за отговори, за да продължи разследването. Веласкес казва, че Хосе Маурисио си е писал домашното в гимназията на компютъра последния път, когато го е видяла. „Излязох да изпълня поръчка, а той остана вкъщи, но ми каза, че ще отиде при приятел, за да учат заедно", обяснява тя.

Клаудия Веласкес посочва, че се е върнала вкъщи около осем часа. Тя се обадила на сина си около 23 часа.

"Заспах и в 4:30 сутринта се събудих разтревожена, защото той все още не се беше прибрал“, разказва тя. Когато Клаудия му се обадила за пореден път, телефонът бил вдигнат от служител на реда. Мъжът обяснил, че екипът на полицията са реагирали на спешен случай.

Докладът от аутопсията на тийнейджъра е потвърдила, че той е бил удушен до смърт. Той имал синини по главата, а тялото му било местено, след като е починал. Това съобщава Metro.co.uk.

