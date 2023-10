Учените установиха кои са най-страшните сцена и филм в историята на жанра на ужасите

У чени установиха, че най-страшната сцена е показана във филма „Коварен капан“ (Insidious, 2010 г.), а най-ужасяващият филм на всички времена е „Греховен“ (Sinister, 2012 г.), съобщи Мейлонлайн.

В рамките на изследването на участници са били поставени монитори за измерване на сърдечния ритъм, докато гледат специални прожекции, което позволило на специалистите да установят кои филми засилват страха и вълнението.

Въпреки че в проучването не се отбелязва коя точно сцена от „Коварен капан“ е накарала сърцата на хората да забият, вероятно това са кадрите „Демон в ъгъла“.

Резултатите са част от проекта „Науката за страха“. При него тестова група включвала 250 участници, снабдени с монитори за сърцето, които следят жизнените им показатели по време на всеки филм. В тазгодишния експеримент са били отчитани сърдечният ритъм и отклоненията в сърдечния ритъм. Първият датчик измервал ударите в минута, а вторият – вариацията при ударите в милисекунди.

„При сърдечния ритъм колкото по-високо е числото, толкова по-бързо филмът е накарал нашите зрители да раздвижат кръвта си, което е показател за вълнение и страх като част от инстинкта за борба или бягство“, споделиха учените от „Науката за страха“.

„От друга страна, датчикът за вариациите на сърдечния ритъм измерва времето между отделните удари на сърцето. Колкото по-ниска беше вариацията на сърдечния ритъм, толкова по-стресирани бяха нашите зрители, което е добър индикатор за бавно разгарящи се страх и ужас“, добавиха експертите.

След това екипът комбинира двата резултата, за да създаде оценка по скала от 100 пункта. За сравнение, „Шрек“ има оценка на страха от 3 на 100, разкриват учените.

