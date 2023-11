Изненадващите последни думи на чаровния сериен убиец Тед Бънди

Н якои серийни убийци правят ужасяващи разкрития преди екзекуцията си, разказвайки за жаждата да отнемат човешки животи. Други се разкайват за постъпките си, а трети се шегуват с палачите си.

Но не и Тед Бънди.

Един от най-зловещите и чаровни серийни убийци в историята изненадал всички по време на екзекуцията си на 24 януари 1989 година.

Докато седял на електрическия стол, той произнесъл смразяващи думи, които съвсем не били думите, които хората очаквали да чуят от осъден на смърт и признал се за сериен убиец.

"Бих искал да предадете любовта ми на моето семейство и приятели", били последните думи на Тед Бънди, предадени от Mirror.

След 12 г. в неизвестност, задържаха осъдения за убийството пред дискотека „Соло”

Жертвите на 42-годишния мъж били повече от 30.

Тед Бънди е един от най-известните серийни убийци в света. Чаровният и добре образован млад мъж убива десетки жени в САЩ между 1974 и 1978 г.

Животът на Бънди бил изпълнен с с убийства, отвратителни сексуални актове, две бягства от затвора и много терор.

Убийствата започнали през 1974 г. и приключили едва през 1978 г., когато Бънди най-накрая бил заловен - този път завинаги - от полицай в Пенсакола, Флорида.

Mirror припомня, че мъжът е бил арестуван и в Колорадо през 1975 г. По това време той бил осъден за отвличането на млада жена, която все пак е оцеляла след неговия жесток терор.

Серийният убиец прекарал 2 години в затвора, преди да избяга през прозореца на килията си, а дни след повторното си залавяне през 1977 г., той отново се измъква.

На 15 януари 1978 г. Бънди нахлува в женския клуб "Чи Омега" в Държавния университет на Флорида в Талахаси, където убива две млади жени, ранява други две и нанася удари на още една, докато бяга от местопрестъплението.

🇺🇸 An American smiles as photograph is taken.



Ted Bundy, an American who raped and murdered dozens of young women in America.



20 confirmed

30 confessed

36+ suspected



This American man is also well known for his discriminatory behaviour as all of his victims were white women. https://t.co/AwS0agMmjZ pic.twitter.com/1MwHo2ohv4