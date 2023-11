Случаят "Миранда Фенър": Бруталното убийство, което разбуни духовете след 20 години

Н якои криминални случаи остават неразкрити. Други изненадващо се радват на развитие след 20, 30 или 40 години. Тoчно това се случва и с убийството на 18-годишната Миранда Фенър. Ето как едно жестоко намушкване с нож и прерязване на гърло през 1998 г. е разкрито и справедливостта възтържествува след повече от 20 години...

На 15 ноември 1998 г. 18-годишната Миранда Фенър работи нощна смяна в магазин за видеокасети под наем в Лорел, Монтана. По някое време между 19:45 и 20:15 ч. неизвестен нападател влиза в магазина, грабва Миранда в гръб и я намушква жестоко с нож, след което прерязва гърлото ѝ. Младото момиче умира в болница "Сейнт Винсент" няколко часа по-късно.

Грабежът не е посочен като мотив, тъй като нито от видеотеката, нито от Миранда са били откраднати пари. В 20:15 ч. минаващ наблизо шофьор видял нещо, което приличало на жена, пълзяща от прага на магазина - това била Миранда. Шофьорът се обадил на 911 и Миранда била откарана в болница, където два часа по-късно починала от раните си.

Над 700 души са разпитани във връзка с Миранда и нейното убийство, но никога не са извършени арести или не са посочени заподозрени. Според полицаи от Билингс, Монтана, има огромно количество папки с информация, свързана със случая, и въпреки това тя все още чака, за да бъде подреден пъзелът на бруталното престъпление.

През 2012 г. убийството на Миранда попада в графата "студени досиета" на полицията в Билингс.

Miranda Fenner was murdered on 15 Nov. 98’ in Laurel MT. Her murderer was finally arrested in 19’. Today is a day to honour Miranda, her life should never be forgotten. #solvedcase #mirandafenner pic.twitter.com/tMu6V8ihms