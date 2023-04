"Изкрещях толкова силно, че изгубих съзнание": Афганистанци разказват за методите на талибаните

С ъбитията в Афганистан ще оставят дълго време белези в местните. Методите на талибаните остават в сянка, но те са повече от зловещи.

Зафри - чието истинско име CNN не съобщава от съображения за сигурност - разказва, че се намирал пред офисите на талибаните, когато усетил остър удар в задната част на главата си. Паднал е на земята, а след това е бил завлечен в помещението - спомня си той.

"Бяха ме наобиколили около 12 талибани, вързаха ме за един стол и започнаха да ме бият от всички страни", казва Зафри пред CNN.

36-годишният Зафи твърди, че след това е бил задържан и измъчван в продължение на близо четири месеца, след като талибаните го обвинили, че е заговорничил срещу тях, като е работил с Националния фронт за съпротива (НФС) - партизанска група, която води война срещу талибаните.

"Опитаха се да ме удушат, като завързаха найлонова торбичка на лицето ми и ме накараха да призная, че работя с NRF", казва той. "Но тъй като никога не съм бил част от нея, не признах... След това ме обесиха с главата надолу, един път за краката, друг път за ръцете."

Той добави: "Изкрещях толкова силно, че загубих съзнание от травмата."

Зафри, който остава в Афганистан и говори при условие за анонимност, се е опитал безуспешно да напусне страната, когато талибаните поеха контрола, страхувайки се от това, което може да го очаква. Сега той живее в неизвестност със семейството си.

Връщане към старите им методи

По време на светкавичното си превземане на властта през август 2021 г. талибаните побързаха да представят нов, реформиран образ, който е сравнително прогресивен, приобщаващ и сдържан в сравнение с предишното им репресивно управление от 1996 до 2001 г.

Едно от обещанията, които даде групировката, беше, че няма да търси възмездие срещу политическите си врагове. Оттогава обаче това и други обещания са отхвърлени, тъй като според правозащитни групи талибаните са предприели трайни атаки срещу правата на жените, преследват малцинствени групи и насилствено са накарали бивши служители да изчезнат - всявайки страх в сърцата на повечето афганистанци.

През ноември талибаните наредиха на съдиите да наложат стриктно тълкуване на ислямското право, според което наказанията за предполагаеми престъпления могат да включват публични екзекуции, бичуване и ампутации - вид брутално телесно наказание, което беше печално известно в миналото им управление. Седмици по-късно ислямистката групировка извърши първата известна публична екзекуция в страната след завръщането си на власт.

Макар да няма официални данни, в доклад от тази година на специалния докладчик на ООН за правата на човека в Афганистан Ричард Бенет се казва, че според сведенията властите са извършили бичуване на повече от 180 души в периода от 18 ноември 2022 г. до 15 януари. Според доклада мъжете, жените и децата са били сред броя на обвинените в престъпления, включително кражба, незаконни връзки или "нарушаване на кодексите за социално поведение".

В доклада, публикуван на 9 февруари, се отбелязва, че системното нарушаване на човешките права на жените и момичетата в страната се е "задълбочило още повече" след първоначалното представяне на констатациите на Бенет, и се обвиняват талибаните, че използват "страх и репресивни политики", за да потискат общностите.

CNN се обръща към други афганистанци, за които се твърди, че са били жертви на талибанския режим, но те отказват да говорят за протокола поради страх от репресии. Тъй като медийните ограничения в страната сериозно засягат възможността на журналистите да търсят отговорност от властта, талибаните не са изправени пред реална отговорност за действията си.

Необходимо е да се "реформира обществото"

Въпреки строгия контрол на талибаните върху медиите и използването на социалните медии от хората, в интернет все още се появяват видеоклипове, които хвърлят светлина върху живота под тяхното управление.

"Понякога жертвите не са идентифицирани, а понякога не са идентифицирани и извършителите. Като цяло действителният брой вероятно е много по-голям", каза Дейвид Осбърн, ръководител на екипа на "Афганистански свидетел".

През януари видеоклип, заснет на футболния стадион в Кандахар, който показва как мъже и жени са бичувани публично пред очите на хиляди зрители, предизвика шок, когато беше публикуван в интернет. Публичното наказание беше одобрено от Върховния съд на Афганистан, който заяви, че деветима "престъпници" са били наказани за кражба и прелюбодейство.

Видеото в Кандахар е записано с мобилен телефон от афганистанец, за когото CNN използва псевдонима Sibghatullah от съображения за сигурност. Той казва, че около 5 000 души са присъствали на бичуването и че преди началото му талибанските власти са заявили, че наказанието е необходимо за "реформиране на обществото".

"Чувствах, че тези, които бяха наказани, се срамуваха [от това, което са направили], затова не крещяха, докато бяха наказвани ... Не бях щастлив, че бяха наказани публично", казва той.

Сибхатула добави, че е започнал да записва, за да могат колкото се може повече хора да видят какво се случва, въпреки че телефоните са забранени и самият той рискува да бъде наказан, ако бъде хванат.

"Държавите по света знаят как стоят нещата с талибаните, защото все още поддържат отношения с тях, а международната общност може да види всичко със собствените си очи", каза той. "Направих това видео само за да могат (обикновените) хора да видят (какво се случва)".

Междувременно безопасността и благосъстоянието на афганистанските журналисти са все по-застрашени.

