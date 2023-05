Русия с мащабна ракетна атака срещу Днипро

Р уските сили са атакували източния украински град Днипро през нощта с 16 ракети и 20 бойни дрона, съобщи украинската армия, предаде АФП.

Нападенията срещу войските и инфраструктурата са били извършени с различни видове ракети и произведени в Иран безпилотни самолети "Шахед", написа генералният щаб на Украйна във социалните мрежи, като заяви, че противовъздушната отбрана е унищожила всички безпилотни самолети и четири от ракетите, без да дава подробности.

Днипро е голям град с почти един милион жители преди войната. Той се намира на около 125 км от сегашната фронтова линия.

Официални лица заявиха, че мащабът на нападението е безпрецедентен.

"Днес целият Днипро не е спал. Такъв обстрел не е имало от началото на войната", написа кметът на града Борис Филатов в Телеграм.

Russia launches overnight air attack on Ukraine's Dnipro - governor: "Thanks to the defense forces, we withstood the attack. Details will come in due time," the governor Serhiy Lysak, said on his Telegram messaging app, referring to Russian forces… JPost https://t.co/bRH58RcBfM pic.twitter.com/pkABFMnuzK