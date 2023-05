Имения, яхти и самолети: Разкриха луксозния начин на живот на Путин

П редполага се, че президентът на Русия Владимир Путин получава скромна заплата за световен лидер и официално притежава само един сравнително скромен апартамент, с малко други активи на негово име. Но не позволявайте на пропагандната машина на Кремъл да ви заблуди. Според уважавани разследващи журналисти и надеждни информатори, войнолюбивият диктатор живее неприличен луксозен живот и дори може да бъде най-богатият човек на планетата.

По същия начин бившата му съпруга, бивши и настоящи любовници, деца и други членове на семейството са удивително богати.

Разглеждайки най-новите разкрития от Кремъл за доходите и активите на президента, които обхващат календарната 2021 г., руският лидер е спечелил 10,2 милиона рубли, което е 125 000 долара по текущия обменен курс. Според съмнителното разкритие Путин притежава 2 апартамента в Москва. Единствените му други официално признати активи са два ретро седана Volga GAZ M21 от 50-те години на миналия век, джип Lada Niva и ремарке Skif, които заедно едва ли струват много повече от $35 000 (£28,1k).

Но това ли е всичко наистина?

Официалната резиденция на Путин

Единственият апартамент, който Путин притежава, по всяка вероятност се намира в жилищен блок в Санкт Петербург и предвид квадратурата си вероятно има само две или три спални, ако е така. Апартаментът в Москва се намира на улица Академика Зелинскиго, 6 в квартал Гагарински на града. Той беше предоставен на Путин през 1996 г., когато той се премести от Санкт Петербург в Москва и беше назначен в правителствения отдел, отговарящ за прехвърлянето на активи от бившия Съветски съюз към Руската федерация.

Имотът разполага с голяма отворена всекидневна и трапезария, кухня, офис, спалня и три бани, но наистина не е това, което можете да наречете луксозно. Помещението е посочено за отдаване под наем за 170 000 рубли на месец, което е доста разумна цена от 2086 долара (1,67 хиляди паунда), като се има предвид местоположението и предполагаемия престиж на сградата.

Други официални резиденции

Като президент на Русия Путин притежава и няколко държавни резиденции. Големият Кремълски дворец е работната резиденция на лидера, но той всъщност не живее там. Неговият облицован с дърво офис се намира в северното крило на комплекса, докато прословутата маса, която той очевидно използва, за да сплаши други световни лидери и да избегне заразяване с COVID-19, се намира в една от конферентните зали на сградата.

Ново-Огарьово в елитния квартал Рубльовка, известен още като руския Бевърли Хилс, в покрайнините на Москва е официалната крайградска резиденция на Путин от 2000 г. и е мястото, където той прекарва голяма част от времето си, тъй като е бил изолиран там по време на пика на COVID-19 пандемия.

Въпреки че сам по себе си не притежава имота, според съобщенията Путин е получил имота завинаги през 2008 г. През годините той е реновирал и добавил към имението от съветската епоха, създавайки абсурдно пищен, пълен с удобства комплекс.

Според вътрешни лица, включително архитект Станислав Чекальов, който е работил по имота през 2021 г., комплексът включва дворец от 19-ти век, построен за великия княз Сергей Александрович, огромна вила „в съвременен руски стил“, шестетажна приемна сграда, частна болница, огромен спортен и развлекателен комплекс, ледена пързалка, луксозна дървена колиба, частна църква за Путин и семейството му, хеликоптер и частен мост. Чекальов казва, че в имота е била построена сауна на стойност 15 милиона долара, но тя е изгоряла през 2021 г., без да е била използвана.

Сред официалните резиденции на Путин е „Бочаров ручей“ в черноморския курорт Сочи, където се проведоха Зимните олимпийски игри през 2014 г. Датираща от 1955 г., лятната резиденция на президента е била домакин на редица световни лидери, включително бившия президент на САЩ Джордж Буш и турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Други официални резиденции включват прекрасния Константинов дворец в Санкт Петербург и двореца Янтар в Калининград.

Неофициалните резиденции на Путин

През 2012 г. опозиционните политици Борис Немцов и Леонид Мартинюк са съавтори на доклад, в който подчертават официалните и неофициалните резиденции на Путин, заедно с други впечатляващи активи, до които президентът има достъп. Като цяло, дуото разкрива подробности за 20 свръхлуксозни имота и сравни начина на живот на Путин с този на "монарх от Персийския залив или пищен олигарх".

Дългият списък с неофициални резиденции, идентифицирани от доклада, включва VIP ски курорт в Кавказките планини, замък близо до Париж, подобен на Версайския дворец, и най-известното от всички мегаимение на брега на Черно море, наречено „Дворецът на Путин“, за което се твърди, че е струва внушителните 1,4 милиарда долара.

Дворецът на Путин на брега на Черно море

Подходяща за цар, или за президент, резиденцията е абсурдно разкошна. Твърди се, че това е най-скъпият дворец в света и че е финансиран с най-големия подкуп в историята. Строителството на мегаимението, което е 39 пъти по-голямо от Монако близо до курортния град Геленджик, започна през 2005 г. и имотът беше реконструиран няколко пъти поради проблеми с мухъл.

Проектиран от италианеца Ланфранко Чирило, който е любимият архитект за руския елит, дворецът в италиански стил се простира на цели 190 000 фута, което го прави повече от три пъти по-голям от Белия дом. Въпреки че се твърди, че има само 11 спални, имотът разполага с десетки стаи, включително богато украсена читалня, очевидно вдъхновена от Георгиевската зала на Кремъл, най-голямата парадна зала в крепостта. Сред другите забележителни стаи са луксозен позлатен театър, стая за танци в скута, салон за наргиле и великолепната главна спалня на Путин.

Отвън има „аква дискотека“, подземна пързалка за хокей на лед и изящна църква във византийски стил, да не говорим за огромния ресторант и развлекателен комплекс, заедно с винарна.

На хартия се предполага, че дворецът принадлежи на олигарха Аркадий Ротенберг, но както заявиха правителствата на САЩ и Обединеното кралство, по-голямата част от активите на Путин са разпределени между неговата сенчеста мрежа от членове на семейството и близки сътрудници – както ще разгледаме по-късно. Това позволява на руския лидер да защити своето незаконно придобито богатство, въпреки че западните правителства и активисти се опитаха да разплетат голяма част от паяжината.

Скривалището на Путин на езерото Валдай

Тайното отстъпление на Путин беше разкрито от активисти, работещи с Алексей Навални, както и от разследващи журналисти от руския независим информационен бюлетин „Проект“. Твърди се, че Путин е "бесен" от изтичането на информация, според британския таблоид​​Daily Mail. От началото на 2000-те години, когато се съобщава, че Путин се е влюбил в местоположението, скривалището се разширява, за да включва голям набор от баснословно скъпи сгради. Най-величествената от постройките е селското имение на Путин с площ от 38 000 фута. Покрити със златни тапети, стаите са пълни с показно обзавеждане, което, по настояване на Путин, се казва, че имитира тези в грандиозния Ермитаж в Санкт Петербург.

Акцентите включват златисти и сребърни всекидневни, блестящо бяла трапезария, музикална зала, украсена с концертен роял на стойност $158 000. Има и спа център с басейн, турска баня и джакузи, но това не е единственият спа комплекс в комплекса. На други места отстъплението впечатлява с това, което активистите на Навални описват като „храмът на аскетизма на Путин“.

Комплексът от 75 000 квадратни фута разполага с всичко - от стаи за масаж до басейн, камера за криотерапия и стая за козметик, където руският лидер може да допълва своя ботокс и филъри. Освен това има луксозна дървена хижа, мини казино, частна църква и голф игрище. Има дори частна жп гара, която е част от по-голяма мрежа, която свързва имотите на Путин с неговия частен президентски терминал на гара Москва-Каланчевская. Твърди се, че Путин бяга в убежището, за да бъде с любовницата си Алина Кабаева и техните тайни деца, за които е построил масивно имение от дървени трупи, заедно с детска площадка в стил тематичен парк.

Отново убежището се предполага, че принадлежи на някой друг – в случая Юрий Ковалчук, финансистът милиардер, известен като „личния банкер на Путин“. Но не е нужен изследователски гений, за да се установи, че Путин е фактическият собственик на убежището, чието изграждане и оборудване без съмнение е струвало астрономическа сума пари.

През последните години излязоха наяве и други разкошни имоти, за които се твърди, че са собственост на Путин. Те включват мистериозния "Имот V" на стойност 200 милиона долара в елитния комплекс Greenfield край Москва. Разпростирайки се на над 91 500 фута, дворцовото жилище, което е посочено като принадлежащо на „Руската федерация“, разполага с хеликоптерна площадка, футболно игрище, конюшни и собствена гора.

Има и това, което независимият руски новинарски сайт Meduza нарече „другия дворец на Путин“. Жилището с площ от 40 900 фута, разкрито за първи път от руския вестник Sobesednik, се намира близо до ски курорта Красная поляна в района на Краснодар и е пълно със скъпо обзавеждане, включително роял Blüthner на стойност 80 900 долара и пиано Frette на стойност 3700 долара. Разполага също със собствен кабинков лифт, хеликоптерна площадка, сауна и плувен басейн.

Твърди се също, че Путин притежава имение в планината Алтай в Сибир, където се помещава ядрен бункер, подобен на подземен град, както и вила за милиони евро близо до Марбея в Испания.

Луксозният самолет на Путин

Докладът разкрива, че Путин разполага с невероятни 43 самолета, включително самолет, оборудван с кабина за 18 милиона долара, проектирана от топ бижутер, както и златна тоалетна, която струва 75 000 долара. Експозето също така установи, че Путин има достъп до 15 хеликоптера от най-висок клас.

Флотилията от мегаяхти на Путин

В доклада се твърди, че Путин също има флотилия от мегаяхти. Съвсем наскоро стана ясно, че руският лидер косвено притежава мегаяхта за 119 милиона долара, наречена Graceful, чиято експлоатация струва около 10 милиона долара годишно. 459-футовата красавица „Шехерезада“, която на хартия принадлежи на милиардера олигарх Едуард Худайнатов, струва огромните 507 милиона долара, според Forbes.

Други ключови кораби, за които се твърди, че в крайна сметка са собственост на Путин, включват Olympia за 22 милиона долара и Чайка за 18 милиона долара .

Колекцията от луксозни автомобили на Путин

Освен частните самолети, хеликоптери и мегаяхти, се твърди, че Путин притежава завидна колекция от луксозни коли, за които невероятно се твърди, че наброяват около 700, много повече от трите превозни средства, изброени в официалното разкритие от Кремъл. Те включват най-добрите модели на Mercedes и лимузина Aurus, която струва около 1,2 милиона долара. Тежко бронирано, превозното средство в стил Джеймс Бонд е създадено да издържа на бомби и химически атаки и е оборудвано с множество най-съвременни функции за сигурност.

Колекция ултрапремиум часовници на Путин

Докладът на Немцов и Мартинюк от 2012 г. изброява зашеметяващата колекция от часовници на Путин, която в днешно време трябва да струва доста повече от милион долара. Те включват A. Lange & Söhne Tourbograph на стойност $500 000, който е един от най-скъпите часовници в света, заедно с Patek Philippe Perpetual Calendar 3974 на стойност $60 000 и $25 000 A. Lange & Söhne 1815.

Мега-скъпият гардероб на Путин

От гледна точка на модата, руският деспот предпочита италиански марки от висок клас като Brioni и Loro Piana, които могат да направят модели като Versace и Gucci да изглеждат евтини. Например миналата година той беше сниман с тъмносиньо палто Loro Piana, което се продава за около $13 000, почти двойно повече от средната годишна заплата в Русия.

Друго дизайнерско облекло, с което шефът на Кремъл е идентифициран, включва костюми по поръчка, започващи от $5000, пуловер Kiton за $3000 и маратонки от Loro Piana, които струват $755.

Подозрително богатата бивша съпруга на Путин

Както споменахме, Путин крие голяма част от богатството си чрез своите близки роднини и сътрудници, включително бившата му съпруга Людмила Очеретная. Заедно с настоящия си съпруг Артур Очеретни, бившата съпруга на Путин е натрупала имущество на стойност милиони евро в континентална Европа според Politico и не е изненадващо, че е под санкции, наложени от Обединеното кралство.

Съмнително богатите по-големи дъщери на Путин

Доктор Мария Воронцова и технологичният директор Катерина Тихонова, двете дъщери на Путин с бившата съпруга Людмила, също са забележително богати и се твърди, че притежават състояние от милиарди долари. Те също са под санкции на САЩ, Великобритания и ЕС. Тихонова се смята за най-богатата. Заедно с вече бившия си съпруг Кирил Шамалов, тя притежаваше поне 1,9 милиарда долара през 2015 г.

Бившата любовница на Путин със съмнителни пари

Светлана Кривоногих, за която се твърди, че се е запознала с Путин в края на 90-те години, докато е работила като чистачка, е майка на предполагаемата му трета дъщеря Елизавета, известна още като Луиза Розова, родена през 2003 г., твърди Проект.

Бившата прислужница е притежавала 100 милиона долара до началото на 2000-те години, въпреки много скромното си начало и е разкрито, че притежава няколко изключително скъпи актива, включително апартамент за милиони евро в Монако и суперяхта. В момента Кривоногих е под санкции на Обединеното кралство.

Невероятно богатата приятелка на Путин

Санкционирана от САЩ, Обединеното кралство и ЕС, предполагаемата настояща любовница на Путин, олимпийската гимнастичка, превърнала се в политик, Алина Кабаева, за която се твърди, че няколко деца от него, също се твърди, че е станала изключително богата, откакто е близка с него от края на 2000-те Според доклада Кабаева е обсипана с империя за недвижими имоти на стойност 120 милиона долара и се радва на начин на живот, достоен за царица. Бабата на Кабаева Анна Зацеплина също се е облагодетелствала от Путин и е санкционирана от Обединеното кралство.

Предполагаемата реална нетна стойност на Путин

Най-накрая е време да се отчете всичко и да се разкрие приблизителната нетна стойност на Путин. Според запознатия финансист Бил Браудър руският президент е притежавал 200 милиарда долара през 2017 г. – и вероятно нетната му стойност е нараснала значително оттогава, което вероятно ще го направи най-богатият човек в света. Както разкри разследване на Forbes от 2022 г., Путин най-вероятно се е занимавал с всичко - от директна кражба и изнудване до пренасочване на държавни средства към личната му каса и тази на семейството и сътрудниците му, за да натрупа такова огромно състояние.