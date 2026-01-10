Украински дрон подпали нефтохранилище във Волгоградска област

У краинска атака с безпилотен летателен апарат предизвика пожар в нефтохранилище в Октябрийски район в южната част на Волгоградска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Украйна удари Русия със 75 дрона: Има убит във Волгоград, спряха полети

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров съобщи в публикация в "Телеграм", че до момента няма данни за жертви, но е възможно да се наложи евакуацията на хората, живеещи в близост.

The Ukrainian strike in the Volgograd region may have targeted the Zhutovo oil depot.



This is confirmed by eyewitness photos and videos, pic.twitter.com/zcjodv9wdl — 🇺🇦 paolo (@paolobucci18) January 10, 2026

През последните месеци Украйна започна да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия с цел да лиши Москва от възможности да финансира военната си кампания срещу Киев.

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

По-рано днес руското Министерство на отбраната съобщи, че към 09:00 ч. московско време (08:00 ч. българско) въздушната отбрана на страната е свалила 67 украински дрона.