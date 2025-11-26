Кремъл потвърди посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва

К ремъл потвърди, че американският пратеник Стив Уиткоф ще посети Москва следващата седмица, за да се срещне с руския президент Владимир Путин.

Съобщението дойде в момент, когато Вашингтон продължава да настоява за преговори по план за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде АФП.

Тръмп изпраща Уиткоф при Путин в Москва

„Беше постигнато предварително споразумение за посещението на Уиткоф в Москва следващата седмица“, заяви съветникът по външна политика на Путин Юрий Ушаков по руската телевизия.

Ушаков добави, че Уиткоф ще бъде придружен от няколко други представители на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Тръмп обяви визитата за първи път на 25 ноември. Той каза, че Уиткоф ще се срещне с Путин в Москва и че към него може да се присъедини Джаред Къшнър, зет на американския президент.

Потвърждението от Кремъл идва, след като информационната агенция Bloomberg съобщи, че Уиткоф е инструктирал Ушаков как Путин трябва да говори с Тръмп за евентуален план за прекратяване на конфликта в Украйна.

„Говоря доста често с Уиткоф, но съдържанието на тези разговори е поверително“, заяви Ушаков.

Той настоя, че такива медийни съобщения рискуват да навредят на отношенията между САЩ и Русия, които „се изграждат с трудност“, най-вече чрез телефонни разговори.