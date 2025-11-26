Свят

Кремъл потвърди посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва

Той ще бъде придружен от няколко други представители на администрацията на Тръмп

26 ноември 2025, 10:02
Кремъл потвърди посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Москва
Източник: БТА

К ремъл потвърди, че американският пратеник Стив Уиткоф ще посети Москва следващата седмица, за да се срещне с руския президент Владимир Путин.

Съобщението дойде в момент, когато Вашингтон продължава да настоява за преговори по план за прекратяване на конфликта в Украйна, предаде АФП.

Тръмп изпраща Уиткоф при Путин в Москва

„Беше постигнато предварително споразумение за посещението на Уиткоф в Москва следващата седмица“, заяви съветникът по външна политика на Путин Юрий Ушаков по руската телевизия.

Ушаков добави, че Уиткоф ще бъде придружен от няколко други представители на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Тръмп обяви визитата за първи път на 25 ноември. Той каза, че Уиткоф ще се срещне с Путин в Москва и че към него може да се присъедини Джаред Къшнър, зет на американския президент.

Потвърждението от Кремъл идва, след като информационната агенция Bloomberg съобщи, че Уиткоф е инструктирал Ушаков как Путин трябва да говори с Тръмп за евентуален план за прекратяване на конфликта в Украйна.

„Говоря доста често с Уиткоф, но съдържанието на тези разговори е поверително“, заяви Ушаков.

Той настоя, че такива медийни съобщения рискуват да навредят на отношенията между САЩ и Русия, които „се изграждат с трудност“, най-вече чрез телефонни разговори. 

Източник: БГНЕС    
Уиткоф Москва САЩ Тръмп
КПКОНПИ разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

КПКОНПИ разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Принцеса Даяна направила съкрушително признание 10 дни преди смъртта си

Принцеса Даяна направила съкрушително признание 10 дни преди смъртта си

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят

Винилови подаръци

Винилови подаръци

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

Porsche: Hyundai Ioniq 5 N ни отвори очите какво могат EV

Porsche: Hyundai Ioniq 5 N ни отвори очите какво могат EV

<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 4 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 4 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 4 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
