Зеленски е "готов да продължи напред" с плана на САЩ за прекратяване на войната

У крайнският президент Володимир Зеленски съобщил днес на своите съюзници, че е "готов да продължи напред" с американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.
Зеленски: Руският отговор на плановете на САЩ за примирие е неадекватен твърде дълго време
Украинският лидер казал, че "принципите" на новия американски план за прекратяване на конфликта могат да доведат до "по-дълбоки споразумения".
Зеленски за плана за края на войната: Скоро ще стане
По думите му, Русия действа "цинично", нанасяйки удари по Украйна по време на мирните преговори.
❗️America is very active, Europe is very active, and so are our other partners. Everyone has the same agenda, and only in Moscow does the war against Ukraine invariably remain the top priority for them, – Zelenskyy.— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 25, 2025
"Strikes like today's confirm this. That is why it is extremely… pic.twitter.com/ZeiTAVRWeX