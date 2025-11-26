Свят

Reuters: Мирният план на САЩ за Украйна е взет от руски документ

26 ноември 2025, 09:18
Източник: iStock photos/Getty images

П одкрепеният от САЩ мирен план от 28 точки за прекратяване на войната в Украйна, който стана публичен миналата седмица, е взет от документ, изготвен от Русия и представен на администрацията на Доналд Тръмп през октомври, според три източника, запознати с въпроса, предаде Ройтерс.

Изтече документ с плана на Русия за Украйна: Война и разделение

Руснаците споделиха документа, в който се очертават условията на Москва за прекратяване на войната, с висши американски служители в средата на октомври, след среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски във Вашингтон, твърдят източниците.

Преговорите Украйна-САЩ: Какво знаем досега

Документът, неофициална комуникация, известна в дипломатическия език като "неофициален документ", съдържаше формулировки, които руското правителство беше предложило по-рано на преговорната маса, включително отстъпки, които Украйна беше отхвърлила, като отстъпването на значителна част от територията си на изток.

Това е първото потвърждение, че документът, чието съществуване беше първоначално съобщено от Ройтерс през октомври, стои в основата на мирния план от 28 точки.

Държавният департамент на САЩ, руското и украинското посолства във Вашингтон не отговориха на искането за коментар, отбелязва агенцията.

В САЩ: Украйна да се откаже от 20% от територията си

Белият дом не коментира директно неформалния документ, но цитира коментарите на Тръмп, че е оптимист относно напредъка на мирния план.

"С надеждата за финализиране на този мирен план, аз наредих на моя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва, а в същото време министърът на сухопътните войски  Дан Дрискол ще се срещне с украинците", написа Тръмп.

Не е ясно защо и как администрацията на Тръмп е стигнала дотам, че да разчита на руския документ, за да оформи своя собствен мирен план, коментира Ройтерс.

Източник: Пламен Йотински, БТА    
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
