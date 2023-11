Състоянието на планетата в цифри

Е дно лято, което подобри топлинните рекорди, остави следа от бедствия по целия свят.

Експерти смятат, че светът е близо до нарушаването на първата цел на Парижкото споразумение от 1,5 градуса по Целзий. (Парижкият договор за климата от 2015 г. призовава за ограничаване на повишаването на температурата на повърхността на Земята до 1,5 °C над нивата от средата на XIX в., за да се избегнат катастрофални последици - ред. бел) Учените се подготвят за много по-лоши бедствия, съобщава Scientific American.

А правителствата намаляват замърсяването с парникови газове твърде бавно, за да се справят с проблема. Според експерти в областта държавите, които участват в Парижкото споразумение, не са инвестирали милиардите долари, които са обещали за подпомагане на по-бедните страни да се справят с щетите, породени от климатичната криза.

