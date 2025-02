Състоянието на Папа Франциск се стабилизира

С ъстоянието на Папа Франциск се стабилизера, съобщи официално Ватикана.

88-годишният глава на Римокатолическата църква, който е с двойна пневмония е в болница вече от 14 дни. Лекарите обявиха, че клиничното му състояние показва леко подобрение през последните 24 часа, предава NOVA.

