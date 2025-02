Ватиканът: Папата си е почивал добре през цялата нощ

П апа Франциск си е почивал добре през цялата нощ, съобщиха тази сутрин от Ватикана, предаде Ройтерс.

Светият отец бе приет на 14 февруари в болница "Джемели" в Рим с бронхит, който впоследствие отключи и други здравни проблеми. Папата по-конкретно има пневмония и в двата бели дроба.

Pope Francis, in critical condition battling double pneumonia, rested well all night, the Vatican said on Tuesday.



