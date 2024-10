Със 130 км/ч: Ураганът "Оскар" връхлетя Куба

У раганът "Оскар" връхлетя сушата в източната част на Куба, предаде Франс прес.

Стихията е настъпила в провинция Гуантанамо, близо до град Баракоа. Бурята е съпътствана с ветрове със скорост от почти 130 километра в час.

Ураганът връхлетя островната страна в момент, в който в нея от петък има почти пълно прекъсване на електроподаването заради проблеми с енергийната инфраструктура. Властите бяха обещали, че до днес вечерта ще се опитат да възстановят електроподаването, но ураганът вероятно ще усложни усилията в тази насока.

