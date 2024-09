Бурята "Хелън" се усили до ураган, приближава Флорида

Б ързо движещ се ураган приближава американския щат Флорида, предаде Асошиейтед прес.

Бурята с името "Хелън" прерасна вчера в ураган, като метеоролози предупреждават, че при преминаването си през Мексиканския залив по посока на южния щат на САЩ опасното метеорологично явление може да набере още по-голяма сила.

Приближаването на стихията стана причина за евакуация на хора, затваряне на училища и обявяване на извънредни положения във Флорида и Джорджия.

Ураганът се намира на около 500 км югозападно от Тампа, Флорида, а скоростта на вятъра му достига до 140 км/ч, по данни на Националния център на САЩ за изучаване на ураганите. Според метеоролозите окото на урагана ще връхлети Флорида в района на Биг Бенд на северозападното крайбрежие на щата най-късно днес.

18Z HWRF takes cat 4 #Helen right up through the Big Bend of Florida. Unsurviveable storm surge in Apalachee Bay. #flwx #HurricaneHelen #Tallahassee pic.twitter.com/X9hMp07DXH