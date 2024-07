Опустошителният ураган "Берил" заобикаля остров Ямайка

У раганът "Берил" от четвърта категория по скалата на Сафир-Симпсън заобиколи Ямайка, след като уби няколко души и опустоши цели острови по пътя си през Карибския басейн, предаде ДПА.

Hurricane Beryl is slamming Jamaica with life-threatening impacts.



As of Wednesday evening, Beryl remains a Category 4 storm, with winds now at 130 mph as it starts its push away from Jamaica, still passing near the southwest corner of the island. https://t.co/YNcTNGr1mf pic.twitter.com/8Mmsi3bHhA — ABC News (@ABC) July 4, 2024

Според метеорологичната служба на острова ураганът е започнал да се отдалечава от Ямайка и се е устремил към Каймановите острови.

#Beryl (#02L) is moving away from #Jamaica and will soon pass south of the Cayman Islands. It remains a Cat 4 #hurricane with 115 kt (130 mph) winds. Wind shear is taking its toll on the system, and despite the core hanging on, the CDO is eroding and the eye is less distinct. pic.twitter.com/xx7qPwfJSz — Will Weaver 🌧️ (@WillWeatherRVA) July 4, 2024

В понеделник "Берил" достигна сушата на югоизточните карибски острови Кариаку, с около 6000 жители, и Малка Мартиника, с около 900 жители. И двата принадлежат на Гренада.

A live feed of the flooding in Jamaica following heavy rain bands from Hurricane Beryl captured fur babies floating by on trash islands. pic.twitter.com/85hh7f7OAv — Heidi Hatch KUTV (@tvheidihatch) July 4, 2024

По данни на Националната агенция за управление на бедствията на Гренада 98% от сградите на двата острова са повредени или разрушени.

#BREAKING: HURRICANE BERYL SLAMS JAMAICA 🌪⚠️🇯🇲



The eye of Hurricane Beryl, now a Category 4 storm, nears Jamaica’s southern coast with winds at 140 mph (225 km/h).



Kingston, the capital, is experiencing powerful wind gusts as the storm impacts the island.#HurricaneBeryl… pic.twitter.com/hp1qGHUS3S — Genius Bot X (@GeniusBotX) July 4, 2024

Много дървета и електрически стълбове са повалени и няма електричество, вода и телефонна връзка. Цялата растителност на остров Кариаку също е била унищожена, заяви министър-председателят на Гренада Дийкън Мичъл.

Jamaica was hammered by a surge of water, damaging winds and flooding rainfall on Wednesday as Hurricane Beryl delivered a glancing blow when it passed just south of the coast, claiming at least one life on the island. pic.twitter.com/rjUvr8H4Fi — Aillhamza Hamza (@AHamza86325) July 4, 2024

До момента Гренада съобщава за три смъртни случая вследствие на урагана, Венецуела - за трима, а Сейнт Винсент и Гренадини - за един.

This is suddenly a very concerning view of Hurricane #Beryl south of the Cayman Islands. Within hours of clearing #Jamaica, her core is *again* blowing up with fresh convection that is swirling inwards around the eye. This is not the typical look of a cyclone that’s supposedly… pic.twitter.com/jfcC9mJntG — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) July 4, 2024

Очаква се тази вечер "Берил" да достигне до източния бряг на мексиканския полуостров Юкатан, донякъде отслабен, съобщи Националният център на САЩ за ураганите.

* Във видеото: Ураганът "Берил" се засили до категория 5

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase