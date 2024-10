Тропическата буря "Лесли" прерасна в ураган

Т ропическата буря "Лесли" вече се е превърнала в ураган, който се придвижва на югозапад от африканската островна държава Кабо Верде в Атлантическия океан, предаде Ройтерс, като се позова на Националния център по ураганите на САЩ.

Leslie has strengthened into a hurricane in the Atlantic Ocean, but forecasters say it isn’t threatening land. https://t.co/CbACcDVCOh pic.twitter.com/1xSGgqueV9

Според намиращата се в американския град Маями, щата Флорида, метеорологична служба съпътстващите стихията ветрове са с максимална скорост от 120 километра в час.

#Leslie is now a hurricane officially. It makes since that it is since the eye is seen on MW imagery. With #Kirk also a hurricane, this marks the 1st time 2 simultaneous hurricanes are active in October since 2018 (with Leslie [irony] & Michael). #tropicswx pic.twitter.com/4nzQtNj7nf