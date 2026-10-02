Домакинствата в еврозоната спестяват по-малко, нормата падна до 14,2%

Домакинствата в еврозоната са намалили дела от доходите си, който заделят като спестявания. През второто тримесечие на 2026 г. спестовната норма се понижава до 14,2% спрямо 14,4% през първото тримесечие, показват първите сезонно изгладени данни на Евростат.

Причината е, че разходите за потребление са нараснали по-бързо от доходите на домакинствата.

През второто тримесечие индивидуалните разходи за потребление се увеличават с 1,3% спрямо предходното тримесечие, докато брутният разполагаем доход нараства с 1,1%.

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Какво показва спестовната норма

Спестовната норма показва каква част от брутния разполагаем доход на домакинствата остава, след като бъдат направени разходите за крайно потребление.

Когато доходите растат по-бързо от потреблението, домакинствата могат да заделят по-голям дял. Когато потреблението изпреварва ръста на доходите, както през второто тримесечие, спестовната норма се понижава.

Данните показват, че през третото тримесечие на 2024 г. тя е била 15,1%, а през четвъртото - 14,9%.

През първото тримесечие на 2025 г. спестовната норма е 14,8%, а през второто се повишава до 15,1%. След това намалява до 14,7% през третото тримесечие и до 14,3% в края на годината.

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През първото тримесечие на 2026 г. показателят достига 14,4%, а през второто отново се понижава - до 14,2%.

Домакинствата инвестират по-малък дял от доходите си

Намалява и инвестиционната норма на домакинствата в еврозоната - от 8,4% през първото тримесечие до 8,3% през второто.

Брутното образуване на основен капитал на домакинствата се увеличава с 0,5%, докато брутният разполагаем доход нараства с 1,1%.

Инвестициите на домакинствата включват основно покупката и обновяването на жилища.

България вече е част от EA21

Данните за еврозоната вече се изчисляват за 21 държави, като България е включена в агрегата EA21 след присъединяването си към валутния съюз.

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Това означава, че общата спестовна норма от 14,2% за второто тримесечие е изчислена за еврозоната в сегашния ѝ състав, включително България.

Този показател обаче не означава, че българските домакинства конкретно спестяват 14,2% от доходите си. В първото съобщение на Евростат за второто тримесечие не е публикувана отделна стойност за България, затова общият показател за EA21 не може да се представя като национална стойност за страната.

Печалбата на бизнеса се увеличава

При нефинансовите предприятия картината е различна.

Делът на печалбата в еврозоната се повишава от 38,4% на 39,0% през второто тримесечие.

Евростат обяснява увеличението с това, че брутната добавена стойност на предприятията е нараснала с 2%, докато разходите за възнаграждения на служителите и данъците минус субсидиите върху производството са се увеличили с 1%.

Инвестиционната норма на бизнеса също се повишава - от 22,5% на 22,7%.

Брутното образуване на основен капитал при нефинансовите предприятия нараства с 2,9%, при увеличение на брутната добавена стойност от 2%.