Разбиха мощна група за трафик на мигранти през България

Престъпна група за трафик и незаконно подпомагане на мигранти беше разбита в София, а седем души бяха привлечени като обвиняеми, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Един от задържаните е обвинен като ръководител на групата, а останалите шестима - като нейни участници. Според прокуратурата групата е действала от януари до 1 октомври 2026 г. с цел да печели от незаконно превеждане на хора през границата и подпомагане на чужденци да пребивават и преминават през страната в нарушение на закона.

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В хода на разследването са установени четири жилища в София, които са били използвани за настаняване и укриване на нелегални мигранти. В тях са били настанявани граждани на Иран, Сирия и Ирак, преди да бъдат транспортирани към следващата държава по маршрута им - Румъния.

Разследването е започнало на 18 май 2026 г. и се води от ГД „Гранична полиция“ под ръководството и надзора на СГП. В рамките му са извършени разпити, обиски, претърсвания и изземвания.

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С постановления на наблюдаващия прокурор седемте обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. На 3 октомври СГП ще внесе в Софийския градски съд искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.