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Баща и син напазарували трион, месомелачка и хладилник преди бруталното убийство на млада майка

Тя тръгнала да вземе дъщеря си от училище, без да подозира за капана, подготвян от бившето ѝ семейство

2 октомври 2026, 16:29
Баща и син напазарували трион, месомелачка и хладилник преди бруталното убийство на млада майка
Аби Чой   
Източник: БТА/AP

Д ни преди светската личност от Хонконг Аби Чой да бъде убита, нейният свекър и девер са направили злокобна покупка. Електрически трион, месомелачка и хладилник са били сред артикулите, които са закупили в подготовка за убийството и унищожаването на тялото на майката на четири деца, заявиха прокурорите пред съда в Хонконг в петък, цитирани от CNN.

Зловещото убийство през 2023 г. на Чой, която се движеше в средите на шоубизнес елита по модни събития и имаше значителен брой последователи в интернет, шокира света със своята бруталност.

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Само части от тялото на Чой бяха намерени, което задълбочи мистерията по онова време около насилствената смърт на известната млада светска дама.

Нейният бивш съпруг Алекс Куонг, брат му Антъни Куонг и техният баща Куонг Кау не се признават за виновни за нейното убийство по време на съдебния процес, който хвърля нова светлина върху последните моменти на Чой.

Водещият прокурор Шарлот Дрейкот каза пред съдебните заседатели в петък, че моделът и инфлуенсър е била ударена многократно по главата с чук в кола, управлявана от бившия ѝ девер, като бившият ѝ съпруг също е бил вътре.

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Тя е била на път да вземе дъщеря си от училище.

Прокурорите твърдят, че нападението е било планирано

Около две седмици преди смъртта на Чой, Куонг Кау и неговият син Антъни Куонг, който е работил и като шофьор на Чой, са били забелязани да посещават няколко магазина и да купуват редица предмети, пряко свързани с убийството, съобщи Дрейкот пред съда.

Предметите включвали електрически трион, месомелачка, както и няколко кашона и хладилник, заедно с голяма дъска за рязане, огромна тенджера и ароматизатори. Части от тялото на Чой по-късно са намерени вътре в хладилника, каза Дрейкот.

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Смята се, че чук, закупен от Антъни Куонг, е оръжието на убийството, заяви Дрейкот, докато бившият съпруг на Чой е заел от приятел автомобила, в който се твърди, че е извършено убийството, според прокуратурата.

„Ето защо казваме, че това е предварително обмислен план, тъй като всеки човек е изиграл своята роля в подготовката на помещението“, каза Дрейкот пред съда.

На 21 февруари 2023 г. Чой е трябвало да вземе дъщеря си от училище.

Малко преди планираното отиване до училището, Антъни и Алекс се срещат в Starbucks, където охранителните камери са заснели как Антъни прави поредица от жестове, за които Дрейкот предположи, че може да са загатвали за нападението.

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Кадрите показват как той сякаш държи нещо притиснато с двете си ръце, преди да премести дясната си ръка нагоре-надолу, каза прокурорът.

„Можете да тълкувате това като знак от страна на [Антъни] към [Алекс] как да дръпне главата на Аби надолу“, каза тя пред съдебните заседатели, докато те гледаха кадрите от охранителните камери.

Тя добави, че по-късно Антъни е взел Чой, а Алекс се е качил в автомобила на друго място. По време на пътуването Чой е разменяла текстови съобщения с бившата си свекърва. Съобщенията са престанали в 14:44 ч.

Дрейкот заяви, че след това Чой е била нападната с чука вътре в автомобила. На съдебните заседатели бяха показани предполагаемото оръжие и фотографии от аутопсията, документиращи нараняванията на Чой.

„Ударите са били жестоки“, каза тя пред съда.

Белият автомобил, превозващ Чой, според Дрейкот, е спрял пред къща в селски район на Хонконг, близо до границата с континентален Китай. Тя добави, че кръвта на Чой е намерена в автомобила заедно с ДНК на Алекс и Антъни Куонг.

Твърди се, че Куонг Кау е уредил наемането на имота.

„Те не бяха притеснени. Не бяха разстроени. Това беше очаквано за тях“, каза прокурорът, докато показваше кадри на Куонг Кау, облечен с хирургическа маска близо до автомобила.

По-късно същия ден съсед съобщил за шум от електрически трион и миризма, каза Дрейкот, като добави, че всички предмети, закупени от свекъра и девера, са били намерени в селската къща.

Антъни Куонг и Куонг Кау бяха арестувани дни по-късно, докато Алекс беше арестуван впоследствие на фериботно пристанище, точно преди да се опита да избяга от Хонконг, каза Дрейкот.

Процесът се очаква да продължи осем седмици.

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