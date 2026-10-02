Баща и син напазарували трион, месомелачка и хладилник преди бруталното убийство на млада майка

Д ни преди светската личност от Хонконг Аби Чой да бъде убита, нейният свекър и девер са направили злокобна покупка. Електрически трион, месомелачка и хладилник са били сред артикулите, които са закупили в подготовка за убийството и унищожаването на тялото на майката на четири деца, заявиха прокурорите пред съда в Хонконг в петък, цитирани от CNN.

Зловещото убийство през 2023 г. на Чой, която се движеше в средите на шоубизнес елита по модни събития и имаше значителен брой последователи в интернет, шокира света със своята бруталност.

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Само части от тялото на Чой бяха намерени, което задълбочи мистерията по онова време около насилствената смърт на известната млада светска дама.

Нейният бивш съпруг Алекс Куонг, брат му Антъни Куонг и техният баща Куонг Кау не се признават за виновни за нейното убийство по време на съдебния процес, който хвърля нова светлина върху последните моменти на Чой.

Suspects bought meat mincer and electric saw before #HongKong socialite #AbbyChoi's murder, court hears.@hkchrislau has more.https://t.co/6nRbxJ5ysG — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) October 2, 2026

Водещият прокурор Шарлот Дрейкот каза пред съдебните заседатели в петък, че моделът и инфлуенсър е била ударена многократно по главата с чук в кола, управлявана от бившия ѝ девер, като бившият ѝ съпруг също е бил вътре.

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Тя е била на път да вземе дъщеря си от училище.

Прокурорите твърдят, че нападението е било планирано

Около две седмици преди смъртта на Чой, Куонг Кау и неговият син Антъни Куонг, който е работил и като шофьор на Чой, са били забелязани да посещават няколко магазина и да купуват редица предмети, пряко свързани с убийството, съобщи Дрейкот пред съда.

Four people have been arrested for the murder of Hong Kong model and influencer Abby Choi, whose dismembered body was found in a house belonging to her ex-husband's family ⤵️ pic.twitter.com/2zx1PQtkao — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 28, 2023

Предметите включвали електрически трион, месомелачка, както и няколко кашона и хладилник, заедно с голяма дъска за рязане, огромна тенджера и ароматизатори. Части от тялото на Чой по-късно са намерени вътре в хладилника, каза Дрейкот.

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Смята се, че чук, закупен от Антъни Куонг, е оръжието на убийството, заяви Дрейкот, докато бившият съпруг на Чой е заел от приятел автомобила, в който се твърди, че е извършено убийството, според прокуратурата.

„Ето защо казваме, че това е предварително обмислен план, тъй като всеки човек е изиграл своята роля в подготовката на помещението“, каза Дрейкот пред съда.

На 21 февруари 2023 г. Чой е трябвало да вземе дъщеря си от училище.

Hong Kong socialite Abby Choi's ex-husband and in-laws on trial for murder, 3 years after she was found dismembered https://t.co/CUvXYk4iZ4 pic.twitter.com/4TBJbJxmhP — New York Post (@nypost) September 21, 2026

Малко преди планираното отиване до училището, Антъни и Алекс се срещат в Starbucks, където охранителните камери са заснели как Антъни прави поредица от жестове, за които Дрейкот предположи, че може да са загатвали за нападението.

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Кадрите показват как той сякаш държи нещо притиснато с двете си ръце, преди да премести дясната си ръка нагоре-надолу, каза прокурорът.

„Можете да тълкувате това като знак от страна на [Антъни] към [Алекс] как да дръпне главата на Аби надолу“, каза тя пред съдебните заседатели, докато те гледаха кадрите от охранителните камери.

Тя добави, че по-късно Антъни е взел Чой, а Алекс се е качил в автомобила на друго място. По време на пътуването Чой е разменяла текстови съобщения с бившата си свекърва. Съобщенията са престанали в 14:44 ч.

Дрейкот заяви, че след това Чой е била нападната с чука вътре в автомобила. На съдебните заседатели бяха показани предполагаемото оръжие и фотографии от аутопсията, документиращи нараняванията на Чой.

The murder trial of Hong Kong socialite Abby Choi has opened.



Prosecutors allege her former father-in-law and two sons plotted her killing over a HK$72 million luxury flat.



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„Ударите са били жестоки“, каза тя пред съда.

Белият автомобил, превозващ Чой, според Дрейкот, е спрял пред къща в селски район на Хонконг, близо до границата с континентален Китай. Тя добави, че кръвта на Чой е намерена в автомобила заедно с ДНК на Алекс и Антъни Куонг.

Твърди се, че Куонг Кау е уредил наемането на имота.

„Те не бяха притеснени. Не бяха разстроени. Това беше очаквано за тях“, каза прокурорът, докато показваше кадри на Куонг Кау, облечен с хирургическа маска близо до автомобила.

По-късно същия ден съсед съобщил за шум от електрически трион и миризма, каза Дрейкот, като добави, че всички предмети, закупени от свекъра и девера, са били намерени в селската къща.

Антъни Куонг и Куонг Кау бяха арестувани дни по-късно, докато Алекс беше арестуван впоследствие на фериботно пристанище, точно преди да се опита да избяга от Хонконг, каза Дрейкот.

Процесът се очаква да продължи осем седмици.