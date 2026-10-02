Любопитно

Изкуствен интелект разчете тайно писмо на Наполеон, написано преди 217 години

Инженер по киберсигурност използва новия модел GPT-6 Astra, за да разбере съдържанието на секретен документ от 1809 година. Откритието показва огромния потенциал на изкуствения интелект да разкрива исторически мистерии и неразчетени кодове

2 октомври 2026, 16:35
Изкуствен интелект разчете тайно писмо на Наполеон, написано преди 217 години
Наполеон   
Източник: Getty Images

И нженер използва изкуствен интелект, за да разбие смятан досега за неразгадаем шифър, с който Наполеон Бонапарт е изпращал тайни съобщения до своите генерали. Това позволи 217-годишно писмо да бъде прочетено за първи път. Успехът възбуди ентусиазма на историците относно възможността ИИ да се превърне в съвременен „Розетски камък“ за превод на кодирани документи от миналото, пише Live Science.

Картър Чърч, инженер по изкуствен интелект във фирмата за киберсигурност Sentinel One, представи откритията си в публикация в X, обяснявайки как е дал на новия модел GPT-6 Astra на OpenAI една-единствена инструкция и едно изображение, за да разбие вековния код. Шест часа по-късно задачата е била завършена.

„В началото не повярвах“, казва Чърч пред Live Science. „Всеки има опит с модел, който твърди нещо абсурдно. Разликата тук е, че решението може да се провери механично: практически няма шанс грешен ключ да даде толкова логичен и исторически съвместим резултат.“, споделя още той.

Писмото е изпратено през 1809 г. по молба на Наполеон от неговия доведен син Йожен, вицекрал на Италия, до маршал Огюст дьо Мармон, разположен далеч от останалите френски войски на източния бряг на Адриатическо море. Целта е била да се съобщят на Мармон позициите на всички други френски и съюзнически армии на континента. За да се избегне разкриването на военни тайни при евентуално прихващане, съобщението е написано с шифър.

Чърч намира писмото, докато търси подходящ код за разбиване, с който да демонстрира възможностите на GPT-6 Astra. „Проверимостта на решенията всъщност е най-трудната част, много по-сложна от генерирането на потенциални варианти“, посочва той. „Просто няма как да автоматизираш критичното мислене.“, казва още.

Според Чърч единственото публично достъпно изображение на писмото е било сканиране с ниска резолюция, публикувано във френско военно списание през 1969 г. То съдържа 155 различни знака (общо 1300 символа в целия текст), а кодът е хомофонов, което означава, че често срещаните букви се обозначават с няколко различни символа.

Това изображение и една кратко задание обаче са били напълно достатъчни за GPT-6 Astra. Моделът не само транскрибира текста, но и открива частична таблица от историка по криптология Даниел Тант, за която преди това не се е знаело, че има връзка с това писмо. Тя съдържа значението на 33 от символите, покриващи около една трета от текста.

„Astra сама направи тази връзка чрез търсене в мрежата, докато анализираше казуса“, обяснява Чърч. „Доколкото разбирам, Тант е каталогизирал таблицата като «Код между Йожен дьо Боарне и генерал Грамон», което вероятно е било грешка в името (Грамон вместо Мармон). При всички положения моделът забеляза този пример и реши да опита да го приложи към шифъра. И то проработи!“, добавя той.

GPT-6 успешно използва частичната таблица, за да разчете останалите символи и да преведе цялото съобщение.

„Това е наистина интересно приложение на изкуствения интелект. Освежаващо е да видим как технологията се използва продуктивно, за да предложи достоверно решение на историческа загадка“, коментира пред Live Science Зак Уайт, научен сътрудник по история в Университета в Портсмут и водещ на подкаста „Наполеоновите войни“.

Майкъл Роу, изследовател по европейска история в Кингс Колидж Лондон, добавя, че откритието е впечатляващо. Той посочва, че тъй като разполагаме с оригиналната кореспонденция на Наполеон до доведения му син с указания какво да съдържа кодираното съобщение, можем да бъдем сигурни в точността на превода.

„Това наистина действа като вид Розетски камък“, казва Роу. „Ако тествате изкуствен интелект върху писмо, чието съдържание почти знаете от друг документ, и той възпроизведе очакваното, тогава при използване на същия инструмент върху напълно непознат текст ще имате много по-голямо доверие в резултата.“, посочва той.

Това означава също, че самият превод не поднася огромни изненади за историците. „Зашифрованата версия просто повтаря голяма част от вече известното съдържание, така че не ни разкрива радикално нови факти“, допълва Роу.

Освен позициите на войските и техните командири, писмото на Йожен съдържа и думи за кураж към Мармон: „Когато получите заповед за поход, не бива да се оставяте да бъдете сплашени от няколко войници или от тълпа.“

Според Уайт преводът все пак повдига интересни въпроси относно начина на мислене на Наполеон в навечерието на австрийската кампания през 1809 г. Той отбелязва, че по онова време френският император всъщност е разполагал с 60 000 войници по-малко за битка, отколкото се твърди в писмото, и изглежда е бил силно фиксиран върху броя на австрийските сили, които биха могли да нахлуят в Италия.

„Важно е историците да поставят постигнатото от изкуствения интелект в по-широкия контекст на епохата“, казва Уайт и добавя, че ще бъде любопитно да се види дали разчетеният ключ може да се приложи и за друга кореспонденция от този период.

  • Разбиване на кодове през вековете

Шифрите са били широко използвани през онази епоха за предаване на чувствителна военна и дипломатическа информация.

„Наполеон Бонапарт е бил принуден да използва кодове, за да гарантира сигурността на съобщенията в огромната си империя“, посочва Уайт. „Винаги е съществувала съвсем реална опасност тези писма да бъдат прихванати и да разкрият плановете му пред враговете на Франция.“, добавя той.

Прилагането на изкуствен интелект за декриптиране може да хвърли светлина и върху личния живот на историческите личности. Шифрите често са се използвали и за лична кореспонденция, например при тайни връзки между представители на елита. Техниката би могла да подпомогне и изследователите на древната история, работещи с все още неразчетени езици или трудночетливи ръкописи.

„По отношение на различните епохи този ИИ наи разкрива огромни възможности“, заявява Роу.

Относно конкретния документ Чърч уточнява, че самият код не е бил прекалено комплексен. „Криптографите биха могли да го разбият и сами, ако му отделят време и енергия“, казва той. Това обаче би изисквало съвместна работа на експерти от различни области и значителни усилия.

„Всяка наука има своите нерешени нишови проблеми, за които специалистите просто нямат капацитет“, обобщава Чърч. „Изводът е, че списъкът с тези задачи все по-често ще се съкращава от външни хора, водени просто от любопитство.“, казва още той.

Резултатът на Чърч вече е потвърден от Сатоши Томокийо – патентен инженер и криптограф, който поддържа сайта Cryptiana за документиране на неразгадани исторически шифри. В него писмото на Наполеон вече е отбелязано като „разчетено“.

„Тази работа стъпва изцяло върху изследванията на хората, които намират тези шифри, потвърждават, че са нерешени, и ги контекстуализират. Бих искал те да получат цялото признание“, казва Чърч, визирайки проекта на Томокийо. „Истински трудният процес е именно там.“, завършва той.

Изкуствен интелект Наполеон Бонапарт Шифър Криптография Разбиване на код История
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Фон дер Лайен към Скопие: Направете ключовата стъпка

Фон дер Лайен към Скопие: Направете ключовата стъпка

Водопроводчик е овладял падането на самолета на FlyDubai след кървавата драма в кокпита

Водопроводчик е овладял падането на самолета на FlyDubai след кървавата драма в кокпита

Брутална размяна на удари между Русия и Украйна

Брутална размяна на удари между Русия и Украйна

Баща и син напазарували трион, месомелачка и хладилник преди бруталното убийство на млада майка

Баща и син напазарували трион, месомелачка и хладилник преди бруталното убийство на млада майка

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Новият ви автомобил споделя личните ви данни. Без ваше знание

Новият ви автомобил споделя личните ви данни. Без ваше знание

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Любопитно Преди 11 минути

Компанията е публикувала дигитално обработено изображение на един от своите самолети, върху който е добавена характерната прическа на нападателя на Манчестър Сити – дълга коса, вързана на опашка, с обръснати страни

Ивкова разпореди проверка за отказ за кръводаряване в УМБАЛ „Св. Анна“

Ивкова разпореди проверка за отказ за кръводаряване в УМБАЛ „Св. Анна“

България Преди 18 минути

При установени нарушения ще бъдат предприети съответните действия

В състояние ли е Иран да произведе атомна бомба

В състояние ли е Иран да произведе атомна бомба

Свят Преди 54 минути

Техеран обмисля дали да напусне Договора за неразпространение на ядрените оръжия, а сателитни снимки показват засилена активност в някои от неговите ядрени обекти

Ще има ли магнитни бури през октомври? Една дата заслужава внимание

Ще има ли магнитни бури през октомври? Една дата заслужава внимание

Любопитно Преди 57 минути

След променливия септември, октомври започва с обещание за значително по-спокойна геомагнитна картина. Предварителните прогнози сочат ниска до умерена активност

Конрад Лант (Cronos)

Почина легендарният фронтмен на Venom Конрад Лант - Cronos

Свят Преди 1 час

Вокалистът и басист, известен под сценичния си псевдоним Cronos, остави незаличима следа в историята на тежката музика

ЕК одобри 170 млн. евро „иранска помощ“ за българските земеделци

ЕК одобри 170 млн. евро „иранска помощ“ за българските земеделци

Парите ни Преди 1 час

До 50 000 евро ще може да получи едно предприятие, а средствата трябва да бъдат изплатени до края на годината

Куче вдигна полицията на крак и спаси живота на стопанина си

Куче вдигна полицията на крак и спаси живота на стопанина си

Любопитно Преди 1 час

Вeрен домашен любимец излезе на пътя и доведе полицай до къщата, където пострадалият мъж прекарал над три часа в безпомощно състояние

След тропическа буря: Завинаги изчезна една от най-известните забележителности на Хавай

След тропическа буря: Завинаги изчезна една от най-известните забележителности на Хавай

Любопитно Преди 1 час

Иконичната скална забележителност Hōlei Sea Arch, издигаща се на 27 метра височина, бе унищожена от тропическата буря Ноло

Нает от телефонни измамници предаде парите в полицията

Нает от телефонни измамници предаде парите в полицията

България Преди 2 часа

В последните дни в Кърджали са направени няколко опита за телефонни измами

Разбиха схема с криптовалута за милиони в Гърция

Разбиха схема с криптовалута за милиони в Гърция

Свят Преди 2 часа

В рамките на разследването, което е продължило много месеци, са били задържани 17 души

.

Забравяте къде са ключовете ви? Ето кога става дума за стрес и кога за деменция

Любопитно Преди 2 часа

Американски невроучен разкрива, че дребните бели петна в паметта са обратими и най-често се дължат на умора, а не на нелечимо заболяване

Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол

Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол

България Преди 2 часа

Румен Радев заяви, че има 36 фактури за полети на Делян Пеевски, а лидерът на ДПС поиска да ги види и обяви, че ще подаде оставка, ако са истински

Дизелът във Великобритания удари рекорд, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%

Дизелът във Великобритания удари рекорд, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%

Свят Преди 2 часа

Лондон уверява, че няма недостиг на гориво, докато Европа обсъжда освобождаване на аварийни запаси

Снимката е илюстративна

Виждали ли сте я? 39-годишна жена изчезна без следа в Пловдив

България Преди 3 часа

Седмица няма контакт с Катерина Захариева, видяна за последно край мол „Марково тепе“. Близките ѝ разпространиха конкретно описание и спешни телефони

Хванаха шофьор с 3,21 промила в София, бил е осъждан три пъти за същото провинение

Хванаха шофьор с 3,21 промила в София, бил е осъждан три пъти за същото провинение

България Преди 3 часа

Мъжът е отказал да даде кръвна проба за изследване в болница

„Всичко е възможно“: Звездите, сбъднали мечтата да излизат с идолите си

„Всичко е възможно“: Звездите, сбъднали мечтата да излизат с идолите си

Любопитно Преди 3 часа

Да се срещаш с любимата си известна личност звучи като фантазия, но за някои холивудски звезди тази мечта се превърна в реалност. От Джъстин Бийбър и Хейли до Джейсън Момоа - вижте кои знаменитости са излизали с хората, по които са си падали с години

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Да погледнем към звездите от Камен бряг

sinoptik.bg
1

14 вида орхидеи под защитата на закона

sinoptik.bg

Пиете ли кафето си прекалено горещо? Ново проучване свързва любимия ритуал с повишен риск от рак

Edna.bg

Звездата от One Tree Hill София Буш е сключила тайно брак с партньорката си

Edna.bg

Проверяват сигнал за връщане на кръводарители в „Св. Анна“ заради липса на хранителни пакети

Nova.bg

Жълт код за слана в няколко области в събота

Nova.bg