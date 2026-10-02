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Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа

Компанията е публикувала дигитално обработено изображение на един от своите самолети, върху който е добавена характерната прическа на нападателя на Манчестър Сити - дълга коса, вързана на опашка, с обръснати страни

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 октомври 2026, 16:47
Ерлинг Холанд съди авиокомпания заради култовата си прическа
Източник: Getty

Н орвежката футболна звезда Ерлинг Холанд е предприел правни действия срещу авиокомпанията Norwegian Air Shuttle ASA заради неправомерно използване на неговия отличителен образ. Случаят повдига важни въпроси за границите на маркетинга в социалните медии и защитата на личния имидж на публични фигури в дигиталната ера.

Конфликтът произтича от маркетингова кампания в социалните мрежи, провеждана от авиопревозвача. В рамките на кампанията компанията е публикувала дигитално обработено изображение на един от своите самолети, върху който е добавена характерната прическа на нападателя на Манчестър Сити - дълга коса, вързана на опашка, с обръснати страни.

Спорът за дигиталния образ

Според норвежкото издание VG, цитирано от FOX News, искът е подаден от Холанд и неговата компания York Promotions Ltd. Публикацията, която вече е изтрита, е била придружена от надпис: „Никога не сме изглеждали по-норвежки“.

От авиокомпанията са потвърдили получаването на иска, като са изразили учудване. „Вярно е, че получихме съдебен иск, който не разбираме. Ние, както почти цяла Норвегия, се включихме в подкрепата за националния отбор това лято чрез няколко спонтанни публикации, базирани на тенденции в социалните медии“, заявява пресаташето на Norwegian Ейвинд Хамер Мире.

Въпреки позицията на авиокомпанията, правният екип на футболиста очевидно разглежда действието като нарушение на правата върху неговия образ. Насрочено е съдебно заседание по случая за 9 октомври в Осло.

Този съдебен спор илюстрира нарастващото напрежение между желанието на компаниите да се възползват от популярни тенденции за бърз маркетинг и необходимостта да се зачитат правата на интелектуална собственост и личния имидж на известни личности. Решението по делото може да създаде прецедент в Норвегия относно използването на образи на знаменитости, дори и по индиректен начин, за търговски цели.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Fox News    
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