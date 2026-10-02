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Палеонтолози в Китай откриха нов вид динозавър с четири крила

Изключително запазена вкаменелост на 100 милиона години, открита в Китай, разкрива нов вид микрораптор. Откритието оспорва досегашните теории и показва, че способността за летене при праисторическите животни е еволюирала по повече от един път

2 октомври 2026, 16:17
Палеонтолози в Китай откриха нов вид динозавър с четири крила
Източник: iStock

П алеонтолози, изучаващи скалните слоеве на раннокредната формация Jiufotang в Североизточен Китай, идентифицираха нов вид микрораптор, наречен Norellraptor barsboldi.

Добре запазената вкаменелост е на мъничък динозавър, живял преди повече от 100 милиона години. Въпреки че съществото прилича на птица, този микрораптор е различен от всичко, известно на науката досега - той е имал четири крила.

Изследователите смятат, че самото съществуване на животното оспорва дългогодишното схващане, че праисторическите птици и микрорапторите са развили способността за летене едновременно от общ прародител. Данните показват, че полетът е еволюирал самостоятелно при различните групи.

В скорошно проучване, публикувано в списание Nature Communications, палеонтолозите описват както новия вид, така и по-широките последици от своите наблюдения за еволюцията на динозаврите.

Изключително добре запазеният фосил на пернатия динозавър е открит в скали, които датират от ранния период на кредата – между 145 млн. и 100 млн. години. Като цяло микрорапторите се откриват предимно на територията на днешен Китай именно в пластове от този период.

Чрез анализ на лявата предмишница на екземпляра и сравнение с други млади и възрастни индивиди, учените установиха, че динозавърът е бил на поне три години, когато е загинал, а общата му дължина е била едва около 50 сантиметра.

Новият вид е наречен Norellraptor barsboldi в чест на известните палеонтолози Марк Алън Норел и Ринчен Барсболд.

N. barsboldi е имал остро извити зъби и нокти, което ясно подсказва за хищния му начин на живот. Скот Хартман, палеонтолог от Университета на Уисконсин-Мадисън, който не е участвал пряко в проучването, обяснява, че този мъничък хищник е ловувал дребни бозайници, гущери, земноводни и млади динозаври.

„Това очевидно са били малки хищни гадинки. Ако скачаш върху плячката си или падаш отгоре ѝ, този вид контрол във въздуха е бил от изключително значение“, посочва Хартман. „Те не са атакували големи динозаври. Това би било като комари, атакуващи бойни кораби.“, добавя той.

  • Какво разкрива откритието за еволюцията на динозаврите

Въпреки че микрорапторите са били близки роднини на птиците, те не са техни преки предци. Птиците принадлежат към сходна група, наречена Avialae, която включва както съвременните птици, така и техните преки динозавърски предци.

Анализът на фосилите и от двете групи показва, че всички тези животни са имали пера, но извън това общите черти са били малко. В продължение на десетилетия учените се опитваха да разберат дали способността за полет е възникнала от един общ прародител, или е еволюирала независимо повече от веднъж.

Палеонтолозите зад откритието на N. barsboldi вярват, че вече имат отговор.

Техният анализ показва, че около 30 процента от общо 194 анатомични промени, проследени в еволюцията на микрорапторите, се наблюдават и при птиците. Сред тях са появата на пера, сливането на костни израстъци с ребрата за по-твърд торс, заздравяването на предните крайници спрямо задните и лакътна кост, по-дълга от раменната.

При двете групи обаче тези изменения са настъпили в съвсем различен хронологичен ред.

„Това показва, че микрорапторите са придобили белези, сходни с ранните еволюционни етапи на истинските птици, но по различен път. Това подкрепя хипотезата, че активният полет с пляскане на криле е еволюирал независимо при нептичите динозаври и при птиците“, заявява Руи Пей, палеонтолог от Института по палеонтология и палеоантропология на гръбначните животни към Китайската академия на науките.

Въпреки че точният механизъм на придвижване във въздуха при микрорапторите все още се изяснява, Хартман предполага, че те са използвали комбинация от планиране и пляскане с крила.

„Съмнявам се, че са можели да се катерят по дърветата като катерици, за да набират височина, тъй като предните им крайници не са имали такъв обхват на движение“, отбелязва той, допълвайки, че вероятно са планирали след скок от хълмове или скали. Възможно е също така крилата да са имали и други функции освен полета - например да са служили за мътена на яйца или за привличане на партньори чрез демонстрация на добро здраве.

Авторите на изследването заключват, че различен еволюционен натиск е довел до независимото възникване на характеристиките, свързани с полета. Откритието поставя основа за бъдещи проучвания, които да определят колко разпространен е бил този модел и как точно динозаврите са завладели небето на праисторическата Земя.

Източник: allthatsinteresting.com    
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