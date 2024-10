Ураганът "Хелън": Съпрузи са открити мъртви, прегръщайки се (СНИМКИ)

Д войка, загинала по време на урагана „Хелън“, който връхлетя САЩ миналата седмица, е била намерена прегърната в леглото, съобщи внукът им, цитиран от Sky News.

78-годишният Джери Савидж и 74-годишната му съпруга Марсия са били подслонени в дома си в Бийч Айлънд, Южна Каролина, докато навън са бушували ветрове със скорост до 225 км/ч.

Един от внуците им, 22-годишният Джон Савидж, чул силен тропот и отишъл в спалнята на двойката, за да се увери, че са добре.

„И двамата бяха добре, кучето също беше добре“, каза той за двойката, която лежала в леглото.

Малко по-късно Савидж и баща му чули пореден тропот, когато едно от най-големите дървета в имота им се сгромолясало върху спалнята на баба и дядо и ги убило.

Вероятно загиналите в САЩ са близо 600 след "Хелън"

„Всичко, което се виждаше, беше таванът и дървото. В този момент просто изпаднах в паника“, казва той.

Савидж казва, че семейството вярва, че „Божият план“ е бил те да умрат заедно, а не единият да страда без другия.

Elderly couple found dead hugging each other in bed after hurricane: A couple killed when Hurricane Helene hit the US last week were found hugging each other in bed, their grandson has said. https://t.co/CZJ8zV7cBk pic.twitter.com/Oq9lfWHUUH